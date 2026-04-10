Vì sao hàu được xem là “thực phẩm vàng” cho nam giới?

Thứ Sáu, 11:14, 10/04/2026
VOV.VN - Hàu là loại hải sản quen thuộc, thường xuất hiện trong các thực đơn được khuyến nghị cho nam giới. Tuy nhiên, tác dụng của hàu đối với nam giới đến từ đâu, có thực sự cần thiết bổ sung hay không, và cần lưu ý gì khi sử dụng vẫn là vấn đề nhiều người quan tâm.

Tác dụng của hàu đối với nam giới thường được nhắc đến ở sức khỏe sinh lý, thể lực và khả năng duy trì phong độ. Những lợi ích này chủ yếu đến từ hàm lượng vi chất dồi dào như kẽm, protein và vitamin nhóm B. Tuy nhiên, hàu không mang lại hiệu quả tức thì mà chỉ hỗ trợ duy trì chức năng sinh lý và chuyển hóa khi được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.

Hàu cung cấp những dưỡng chất nào quan trọng cho nam giới?

Vai trò của kẽm trong hàu

Kẽm là vi chất nổi bật nhất trong hàu. Theo nhiều tài liệu dinh dưỡng, hàu nằm trong nhóm thực phẩm có hàm lượng kẽm cao hàng đầu. Khoáng chất này tham gia vào quá trình sản xuất hormone sinh dục nam, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình lành thương.

Đối với nam giới, việc bổ sung đủ kẽm giúp duy trì nồng độ hormone ổn định, góp phần hỗ trợ sức khỏe sinh lý cũng như chuyển hóa năng lượng.

Hàu là loại hải sản quen thuộc, thường xuất hiện trong các thực đơn được khuyến nghị cho nam giới

Protein, vitamin B12 và các vi chất khác

Ngoài kẽm, hàu còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, sắt và một lượng omega 3 tự nhiên. Những dưỡng chất này có vai trò: Duy trì khối cơ và tăng sức bền thể chất; Hỗ trợ tạo máu và dẫn truyền thần kinh; Giảm cảm giác mệt mỏi kéo dài; Góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Nhờ nền tảng dinh dưỡng này, tác dụng của hàu đối với nam giới không chỉ dừng ở khía cạnh sinh lý mà còn liên quan đến thể lực và sức khỏe lâu dài.

Top 5 tác dụng thường được nhắc đến của hàu đối với nam giới

Hỗ trợ duy trì hormone sinh dục nam

Một lợi ích thường được nhắc đến là khả năng hỗ trợ duy trì hormone sinh dục nam, đặc biệt là testosterone. Hàu giàu kẽm - vi chất tham gia vào quá trình tổng hợp hormone. Bổ sung hàu giúp cung cấp kẽm cần thiết khi khẩu phần ăn thiếu hụt, nhưng không làm tăng testosterone ngay lập tức hay vượt ngưỡng sinh lý.

Góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý

Tác dụng của hàu đối với nam giới còn được nhắc đến ở khía cạnh sức khỏe sinh lý. Hàu cung cấp kẽm, protein và nhiều vi chất hỗ trợ hệ thần kinh, tuần hoàn. Tuy nhiên, hiệu quả chủ yếu mang tính gián tiếp, góp phần duy trì ham muốn khi kết hợp với lối sống và sinh hoạt lành mạnh.

Hỗ trợ chất lượng tinh trùng

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, kẽm và vitamin B12 liên quan đến quá trình hình thành và phát triển tinh trùng. Vì vậy, hàu thường được nhắc đến trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới.

Việc bổ sung hàu có thể cung cấp các vi chất cần thiết cho quá trình sinh tinh, đặc biệt ở người có chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên, hàu không phải biện pháp điều trị vô sinh hay hiếm muộn, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hàu chứa protein chất lượng cao và một lượng omega 3 tự nhiên, những thành phần có lợi cho hệ tim mạch. Tim mạch khỏe mạnh giúp duy trì lưu thông máu ổn định, từ đó hỗ trợ thể lực và khả năng hoạt động của cơ thể.

Ở nam giới trung niên, chế độ ăn giàu thực phẩm tốt cho tim mạch đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rối loạn chuyển hóa và suy giảm thể lực. Trong đó, hàu có thể được xem là một phần của chế độ ăn hỗ trợ.

Giúp duy trì thể lực và sức bền

Nhờ giàu protein, vitamin nhóm B và khoáng chất, hàu giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và phục hồi cơ bắp. Điều này phù hợp với nam giới thường xuyên vận động, góp phần bổ sung dinh dưỡng, giảm mệt mỏi khi chế độ ăn được cân đối.

Ăn hàu như thế nào để phát huy tác dụng và đảm bảo an toàn?

Tần suất và lượng sử dụng hợp lý

Hàu nên được bổ sung với tần suất vừa phải, khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Ăn quá nhiều trong thời gian ngắn có thể dẫn đến dư thừa kẽm, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các vi chất khác.

Ưu tiên chế biến chín

Các tổ chức y tế khuyến cáo, hạn chế ăn hàu sống hoặc tái do nguy cơ nhiễm vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là Vibrio. Hàu nấu chín giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và an toàn hơn cho hệ tiêu hóa.

Những đối tượng cần thận trọng

Người dị ứng hải sản, mắc bệnh gan mạn tính, suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bệnh nền nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi bổ sung hàu vào chế độ ăn.

Ăn hàu có béo không: Hiểu đúng để ăn ngon mà không lo tăng cân

VOV.VN - Hàu là loại hải sản quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, với những người đang kiểm soát cân nặng, câu hỏi “ăn hàu có béo không?” vẫn là điều khiến không ít người băn khoăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Hàu tươi ngon, bổ dưỡng nhưng những người này chớ dại ăn kẻo tự hại mình
Hàu tươi ngon, bổ dưỡng nhưng những người này chớ dại ăn kẻo tự hại mình

VOV.VN - Hàu, món hải sản quen thuộc với hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, từ lâu đã được mệnh danh là "thần dược" cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thoải mái thưởng thức món ăn này. Dưới đây là những đối tượng nên hạn chế hoặc tránh xa các món làm từ hàu.

Ăn hàu sống hay nấu chín tốt hơn?
Ăn hàu sống hay nấu chín tốt hơn?

VOV.VN - Hàu là thực phẩm tốt cho cả người lớn, trẻ em, đặc biệt là nam giới, nhưng nhiều người thắc mắc ăn hàu sống hay nấu chín tốt hơn.

Ăn hàu bao nhiêu là đủ?
Ăn hàu bao nhiêu là đủ?

VOV.VN - Hàu là thực phẩm bổ dưỡng và cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người, vậy ăn hàu bao nhiêu là đủ?

