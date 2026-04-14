Việt Nam có “thuốc bổ mùa xuân”, ăn vào chua dịu lại dưỡng gan, bổ tim cực tốt

Thứ Ba, 05:45, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả mơ không chỉ là loại quả dân dã, quen thuộc ở Việt Nam mà còn được mệnh danh là siêu thực phẩm cho sức khỏe. Từ quả mơ tươi đến mơ ngâm hay mơ sấy khô, loại quả này đều chứa hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Quả mơ là nguồn cung cấp Vitamin A (từ beta-carotene) và Vitamin E dồi dào. Vitamin A giúp ngăn ngừa chứng quáng gà và duy trì thị lực sắc bén, trong khi Vitamin E bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của các gốc tự do. Các carotenoid như lutein và zeaxanthin có trong quả mơ còn giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan cao, quả mơ là "cứu tinh" cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột. Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong mơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và mức cholesterol, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn.

viet nam co thuoc bo mua xuan , an vao chua diu lai duong gan, bo tim cuc tot hinh anh 1
Quả mơ không chỉ là loại quả dân dã, quen thuộc ở Việt Nam mà còn được mệnh danh là siêu thực phẩm cho sức khỏe. (Ảnh minh họa).

Tăng cường sức khỏe làn da từ bên trong

Sự kết hợp giữa Vitamin C và Vitamin E trong quả mơ là công thức hoàn hảo cho làn da. Vitamin C giúp cơ thể sản sinh collagen – protein quan trọng giúp da săn chắc và đàn hồi. Trong khi đó, các chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

Bảo vệ chức năng gan và thải độc

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả mơ có khả năng bảo vệ gan khỏi các tổn thương do quá trình oxy hóa. Thói quen ăn mơ thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Các hợp chất tự nhiên trong quả mơ giúp làm giảm nồng độ men gan và bảo vệ các tế bào gan luôn khỏe mạnh.

Tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp

Quả mơ rất giàu Kali, một khoáng chất thiết yếu giúp ổn định huyết áp bằng cách thư giãn các mạch máu và đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Việc bổ sung đủ kali từ quả mơ giúp giảm áp lực lên hệ thống tim mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim.

Chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng flavonoid – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong quả mơ giúp giảm các triệu chứng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị đau khớp hoặc các bệnh viêm nhiễm mãn tính. Ngoài ra, lượng Vitamin C dồi dào trong mơ giúp tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thông thường.

Hỗ trợ xương khớp chắc khỏe

Trong quả mơ chứa một lượng đáng kể các khoáng chất như Canxi, Photpho, Mangan và Sắt. Đây đều là những thành phần thiết yếu để xây dựng và duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. Ăn mơ thường xuyên, đặc biệt là mơ sấy khô, có thể giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương và các vấn đề liên quan đến mật độ xương ở phụ nữ tiền mãn kinh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

VOV.VN - Một cơn đau dai dẳng ở vai phải đôi khi có thể là dấu hiệu cảnh báo ít được biết đến của ung thư gan, ngay cả khi cánh tay vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Loại hoa nhiều người chỉ để trưng vì đẹp, dùng pha trà lại hóa “thần dược”

Loại hoa nhiều người chỉ để trưng vì đẹp, dùng pha trà lại hóa “thần dược”

VOV.VN - Hoa cúc từ lâu đã được ví như một loại "thần dược" tự nhiên trong y học cổ truyền và hiện đại. Không chỉ sở hữu hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ, trà pha từ hoa cúc còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, mang lại nhiều giá trị vàng cho sức khỏe.

30 tuổi đã thoái hóa đốt sống cổ, bất ngờ 'thủ phạm' bào cột sống dân văn phòng

30 tuổi đã thoái hóa đốt sống cổ, bất ngờ 'thủ phạm' bào cột sống dân văn phòng

VOV.VN - Nhiều người làm công việc văn phòng bị thoái hóa đốt sống cổ, đau cổ vai gáy, nguy cơ thoát vị đĩa đệm chỉ vì một thói quen phổ biến rất nhiều người mắc.

