Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp: 160 bệnh nhân đã ra viện

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 302 ca nhập viện điều trị; trong đó, 160 ca đã ra viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện còn 142 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định.

