Vương Não Khang – Giải pháp giúp trẻ tự kỷ, chậm nói tiến bộ từng ngày

Theo ước tính của Cục Bảo trợ xã hội, Việt Nam đang có khoảng 200.000 người mắc chứng rối loạn phát triển như tự kỷ, chậm nói hay tăng động, chậm phát triển trí tuệ… Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm các chứng rối loạn phát triển này. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc can thiệp sớm có thể giúp cải thiện khả năng phát triển của trẻ. Ngoài các liệu pháp điều trị như can thiệp hành vi và giáo dục, theo ý kiến các chuyên gia - việc kết hợp cho trẻ sử dụng song song cốm bổ não đặc hiệu Vương Não Khang sẽ tăng hiệu quả hỗ trợ điều trị.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ mắc các rối loạn phát triển đang có chiều hướng tăng nhanh. Song, không ít người, thậm chí là những bậc cha mẹ có con mắc bệnh, vẫn chưa có đủ thông tin liên quan đến những rối loạn mà con đang mắc phải. Điều này dẫn đến sự can thiệp chậm trễ, gây ra những ảnh hưởng xấu về tâm lý, học tập và sự tương tác xã hội của trẻ.

Nguyên tắc can thiệp giáo dục hành vi ở trẻ mắc các rối loạn phát triển

Nếu con bạn mắc phải các rối loạn phát triển như chậm nói, tự kỷ thì việc can thiệp giáo dục hành vi là điều cần thiết để cải thiện tình trạng bệnh và giúp trẻ phát triển bình thường. Trong quá trình điều trị, vai trò của cha mẹ rất quan trọng bởi cha mẹ là những người tiếp xúc với trẻ nhiều nhất. Khi thực hiện các liệu pháp can thiệp giáo dục và hành vi, bạn cần lưu ý các nguyên tắc sau:

1. Thường xuyên động viên: Trong quá trình thực hiện, nếu trẻ không thích thì bạn đừng nên ép buộc. Nếu trẻ làm sai thì bạn không nên trừng phạt. Tuy nhiên, nếu trẻ làm đúng, hãy động viên và khuyến khích.

2. Hướng dẫn từng bước một: Khi hướng dẫn cho trẻ, bạn nên bắt đầu từ những bước đơn giản nhất, chỉ khi nào trẻ làm được, bạn mới chuyển sang bước kế tiếp.

3. Nhắc đi nhắc lại các hướng dẫn: Bạn cần nhắc lại nhiều lần những điều đã hướng dẫn bởi trẻ không thể nào nhớ hết được. Bạn nên nhắc lúc trẻ đang làm, sau khi làm và khi muốn trẻ làm lại.

4. Cho trẻ tự làm: Trẻ chỉ có thể đạt được khả năng khi có thể tự làm. Vì vậy, bạn cần hướng đến mục tiêu trẻ có thể tự làm được dù có thể trẻ không làm tốt lắm.

5. Vận dụng nhiều giác quan: Trong quá trình học tập, bạn nên giúp trẻ vận dụng càng nhiều giác quan càng tốt.

6. Tính cá nhân trong từng hoạt động: Mỗi trẻ sẽ có sự phát triển khác nhau, vì vậy khi áp dụng các chương trình can thiệp, bạn nên áp dụng một cách linh hoạt tùy vào khả năng tiếp nhận của trẻ.

Ngoài việc can thiệp tại nhà, bạn nên đưa trẻ đi khám tại các trung tâm chuyên biệt để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Khi phát hiện và can thiệp sớm, trẻ sẽ được khắc phục ngay những khiếm khuyết của mình và được hỗ trợ để phát triển các kỹ năng quan trọng như kỹ năng ngôn ngữ, xã hội và nhận thức. Nếu đang cần tìm một trung tâm can thiệp uy tín, bạn có thể tham khảo một số địa chỉ sau:

1. Khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung Ương – 18/879 La Thành, Hà Nội.

2. Khám tự kỷ tại trung tâm Phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai - 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

3. Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 – 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

4. Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 – 14 Lý Tự Trọng, quận 1

5. Bệnh viện Thánh Mẫu - 118 Bành Văn Trân, quận Tân Bình

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tại sao nên cho trẻ sử dụng thêm các thực phẩm bổ não?

Một nghiên cứu của khoa tâm thần học, tại trường Đại học Y David Geffen, Mỹ, đã chỉ ra rằng: Trí nhớ là một quá trình hoạt động của não bộ để ghi nhận, lưu giữ và nhớ lại thông tin khi cần thiết. Vì vậy, khả năng tập trung, ghi nhớ, phản xạ và ngôn ngữ của mỗi người là do não quyết định. Việc bổ sung các sản phẩm bổ não đúng cách, an toàn có thể mang lại lợi ích cao trong việc tăng cường trí tuệ và duy trì sức khỏe cho não.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Do đó, ngoài việc can thiệp bằng các liệu pháp như giáo dục và hành vi, bạn cần phải cho trẻ sử dụng thêm các sản phẩm bổ não đã được nghiên cứu lâm sàng đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Vương Não Khang là một trong những sản phẩm mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho trẻ sử dụng bởi sản phẩm đã được nghiên cứu ghi nhận tính hiệu quả tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Công thức Vương Não Khang gồm các thành phần tốt cho sức khỏe của não như:



- Đinh lăng: Có tác dụng tăng biên độ sóng não, tăng tiếp nhận kích thích ánh sáng, tăng phản xạ có điều kiện, giúp các chức năng của hệ thần kinh hoạt động tốt hơn.

- Thăng ma: Có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu não, giảm stress, giảm đau, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.

- Ginkgo biloba: Tăng tuần hoàn máu não, qua đó tăng hoạt động trí tuệ, tăng cường trí nhớ. Ngoài ra, dược liệu này còn giúp cải thiện khả năng giao tiếp của trẻ.

- Taurine: Axit amin này cần cho sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời, có tác dụng làm tăng sinh các chất dẫn truyền thần kinh trung ương, góp phần điều hòa hoạt động não bộ.

- Coenzyme Q10: Có vai trò ngăn chặn tác hại của gốc tự do sinh ra trong các chuyển hóa bình thường của cơ thể.

- Vitamin B6: Là thành phần cần thiết để tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh và các enzym thiết yếu cho não.

- Axit folic: Là nguyên liệu để tổng hợp glutathione, có tác dụng chống oxy hóa tại não.

- Natri succinate: Có tác dụng kích thích hệ thần kinh, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và phản xạ đối với môi trường xung quanh.

Vương Não Khang có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường vi chất và năng lượng cho não, tăng cường khả năng hoạt động của hệ thần kinh, tăng khả năng tiếp nhận thông tin, tập trung, ghi nhớ và phản xạ cho trẻ.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 098 712 6085 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí./.