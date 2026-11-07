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109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Đề cao giá trị đoàn kết dân tộc

Thứ Bảy, 20:10, 07/11/2026
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VOV.VN - Ngày 7/11, tại thủ đô Moscow, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức hoạt động kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại (1917-2026).

Từ 10h sáng, đông đảo đảng viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã có mặt tại khu vực tượng đài Karl Marx, Quảng trường Nhà hát ở thủ đô Moscow. Nhiều người mang theo biểu ngữ, sách viết về Karl Marx - Lenin, Cách mạng Tháng Mười Nga và những kỷ vật từ thời Liên Xô. Đây là dịp để các đảng viên gặp gỡ, thăm hỏi đồng chí, cùng nhau ôn lại dấu mốc lịch sử năm 1917 và những giá trị mà cuộc cách mạng này để lại.

109 nam cach mang thang muoi nga De cao gia tri doan ket dan toc hinh anh 1

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh vai trò của đoàn kết trong lịch sử dân tộc Nga và trong tình hình hiện nay: “Những thắng lợi và bước đột phá lớn bắt nguồn từ đoàn kết nhân dân, đoàn kết tiền tuyến và hậu phương, giữa chính quyền và người dân. Đoàn kết phải dựa trên công bằng xã hội, tôn trọng người lao động và quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi”.

 

109 nam cach mang thang muoi nga De cao gia tri doan ket dan toc hinh anh 2

Đối với những người có mặt tại sự kiện, ngày 7/11 còn gợi nhớ những ký ức gắn với thời kỳ Liên Xô. Ông Victor, 81 tuổi, cho biết, ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười từng là một sự kiện lớn trong đời sống của người dân, đặc biệt là thế hệ của ông. 

“Khi còn trẻ, ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười luôn là ngày lễ lớn đối với tôi và mọi người. Chúng tôi thường tham gia tuần hành, trường học cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đến nay, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm ấy. Hôm nay, tôi rất vui khi được nghe lại những ca khúc quen thuộc từ thời tuổi trẻ. Những giai điệu ấy gợi nhớ một thời thanh xuân của tôi”, ông Victor nói.

109 nam cach mang thang muoi nga De cao gia tri doan ket dan toc hinh anh 3

Sau hoạt động gặp gỡ tại Quảng trường Nhà hát, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng những người tham dự tiến hành đặt hoa tại Lăng V.I. Lenin trên Quảng trường Đỏ, tưởng nhớ vị lãnh tụ của cuộc Cách mạng Tháng Mười.

Hoạt động kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại cũng được tổ chức ở một số địa phương khác của nước Nga.

Hương Trà/VOV-Moscow
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