Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 1/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về sự lan rộng của đợt bùng phát dịch tả mới tại Sudan với hơn 120 trường hợp tử vong, trong khi cuộc xung đột tại đất nước này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.