13 bang Mỹ kiện chính quyền ông Trump về quy định nhập cư mới

Một số chuyên gia cho biết quy định này có thể sẽ làm giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp khi từ chối cấp thị thực và quyền định cư lâu dài với hàng trăm nghìn người nếu họ nếu không đáp ứng được quy định chuẩn về thu nhập hoặc cần nhận hỗ trợ của nhà nước như trợ cấp, phiếu lĩnh thực phẩm, nhà ở xã hội hay chương trình chăm sóc y tế của chính phủ.

13 bang Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump vì quy định mới về nhập cư. Ảnh: Reuters

"Thông điệp của chính quyền Tổng thống Trump rất rõ ràng: Nếu bạn giàu, bạn sẽ được hoan nghênh. Nếu bạn nghèo thì bạn sẽ không được như vậy. Quy định này là chống lại nước Mỹ, chống lại những người nhập cư và bất hợp pháp", Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson nhận định.

Quy định mới về nhập cư được công bố hôm 12/8 sẽ có hiệu lực ngày 15/10, mở rộng cách định nghĩa về "gánh nặng ngân sách", cho phép từ chối cấp thị thực với những người không đáp ứng được các yêu cầu về thu nhập cũng như những người cần nhận trợ cấp xã hội.

Ông Ferguson cho biết quy định này đã vi phạm Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch khi định nghĩa lại "gánh nặng ngân sách" theo cách không hề liên quan với ý nghĩa ban đầu của Quốc hội.

Vụ kiện này cũng tương tự với vụ kiện mà thành phố San Francisco và hạt Santa Clara gần đó trình lên tòa án nhằm ngăn chặn quy định này hôm 13/8.

13 bang đã trình lên Tòa án Quận Đông Washington cho biết quy định mới sẽ "tác động mạnh mẽ đến luật nhập cư liên bang, biến nó thành một hệ thống ưu tiên những người giàu thay vì sự linh động về kinh tế giữa những người nhập cư.

Các bang khác cùng tham gia với Washington trong vụ kiện này nhằm phản đối Bộ An ninh Nội địa gồm có: Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Rhode Island và Virginia.

Bộ An ninh Nội địa chưa đưa ra phản hồi gì về việc này./.