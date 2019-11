Đến 2h sáng 19/11 (theo giờ địa phương), vụ nổ khí ga tại một hầm khai thác than ở huyện Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã khiến 15 người chết và 9 người bị thương.

15 người chết, 9 người bị thương trong vụ nổ mỏ than tại Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Vào lúc 13h50' chiều 18/11, một vụ nổ khí ga tại hầm khai thác than ở huyện Bình Dao, tỉnh Sơn Tây đã gây ra ra hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền tỉnh Sơn Tây đã huy động lượng lớn người và phương tiện nhằm ứng cứu 34 thợ mỏ đang làm việc trong hầm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



An toàn lao động hầm mỏ từ lâu luôn là vấn đề nhức nhối tại Trung Quốc bất chấp những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc nâng cao điều kiện an toàn cũng như đóng cửa các mỏ khai thác bất hợp pháp. Theo số liệu của Bộ quản lý các tình trạng khẩn cấp của nước này, số lượng người tử vong do các vụ tai nạn hầm mỏ trong năm 2018 là 333 người, giảm so với 375 người trong năm 2017.

Tuy nhiên, điều kiện an toàn lao động tại một số hầm mỏ vẫn chưa được giám sát chặt chẽ. Hiện Trung Quốc có hơn 5.700 hầm khai thác than đang hoạt động./.