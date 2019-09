1.500 trường hợp tử vong ở Pháp trong 2 đợt nắng nóng mùa hè

Con số này nhìn thì có vẻ như rất lớn nhưng thực tế chỉ bằng 1 phần 10 so với hậu quả của đợt nắng nóng mà Pháp từng trải qua vào mùa hè năm 2003- thời điểm các thống kê cho thấy có đến 15.000 người tử vong vì thời tiết khắc nghiệt.

Giải nhiệt ở Pháp trong dịp nắng nóng. Ảnh: NDTV.

2 đợt nắng nóng liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua tại Pháp ghi nhận nền nhiệt độ cao đạt mức kỷ lục lên tới 46 độ C. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, nhờ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà Pháp đã hạn chế được tỷ lệ tử vong do thời tiết cực đoan thấp hơn rất nhiều so với con số của năm 2003 trong đợt nắng nóng kéo dài 20 ngày, với khu vực miền trung, đặc biệt Paris chịu tác động nặng nề nhất bởi điều kiện thời tiết bất thường.



Giới chuyên gia về thời tiết cảnh báo trong tương lai không xa, hiện tượng nắng nóng bất thường có thể sẽ trở nên phổ biến hơn tại châu Âu, một phần do hiệu ứng từ khí thải nhà kính./.