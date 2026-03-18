17 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở biên giới Sudan với Cộng hòa Chad

Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), các vụ đụng độ hôm 16/3 dọc biên giới Sudan với Cộng hòa Chad, đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương nặng.

Trong khi đó, quân đội Sudan tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại khu vực Tina, giáp với Cộng hòa Chad.

Tina là một trong những khu vực cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Sudan tại vùng Darfur rộng lớn, nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của RSF kể từ tháng 10/2025.

Cộng hòa Sát tháng trước đã đóng cửa biên giới với Sudan, sau các cuộc đụng độ khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Tâm điểm của cuộc xung đột Sudan hiện diễn ra tại khu vực Kordofan, với các vụ tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên được báo cáo, gây thiệt hại ngày càng lớn cho dân thường.