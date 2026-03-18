17 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở biên giới Sudan với Cộng hòa Chad

Thứ Tư, 22:59, 18/03/2026
VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm qua (17/3) cho biết, giao tranh dữ dội tại khu vực biên giới giữa Sudan và Cộng hòa Cộng hòa Chad đã khiến hàng chục người thương vong.

Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), các vụ đụng độ hôm 16/3 dọc biên giới Sudan với Cộng hòa Chad, đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương nặng.

Trong khi đó, quân đội Sudan tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại khu vực Tina, giáp với Cộng hòa Chad.

Ảnh:Minh họa- Reuters

Tina là một trong những khu vực cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Sudan tại vùng Darfur rộng lớn, nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của RSF kể từ tháng 10/2025.

Cộng hòa Sát tháng trước đã đóng cửa biên giới với Sudan, sau các cuộc đụng độ khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Tâm điểm của cuộc xung đột Sudan hiện diễn ra tại khu vực Kordofan, với các vụ tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên được báo cáo, gây thiệt hại ngày càng lớn cho dân thường.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: quân đội Sudan Lực lượng hỗ trợ nhanh RSF khu vực Tina vùng Darfur xung đột Sudan 2026 khu vực Kordofan tấn công bằng máy bay không người lái
Cộng hòa Chad đóng cửa biên giới với Sudan sau các cuộc đụng độ

VOV.VN - Ngày 23/2, Cộng hòa Chad đã đóng cửa biên giới với Sudan, sau các cuộc đụng độ cuối tuần liên quan đến cuộc xung đột ở Sudan, khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Giao tranh ác liệt tại khu vực Kordofan, Sudan: Hơn 100.000 người phải chạy trốn

VOV.VN - Khu vực Kordofan đã trở thành biểu tượng cho bạo lực ở Sudan trong thời gian qua, nơi hàng trăm nghìn người phải di dời và đối mặt với nạn đói, do các cuộc tấn công lẫn nhau của quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) diễn ra hàng ngày.

Quân đội Nam Sudan ban hành lệnh di dời tại bang Jonglei

VOV.VN - Quân đội Nam Sudan đã ban hành lệnh di dời đối với dân thường, các nhân viên từ phái bộ Liên Hợp Quốc và tất cả các tổ chức từ thiện khác, phải sơ tán khỏi ba quận ở bang Jonglei, trước khi tiến hành một chiến dịch chống lại lực lượng đối lập tại khu vực này.

