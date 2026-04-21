19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ

Thứ Ba, 23:01, 21/04/2026
VOV.VN - Ở thời điểm hiện tại, 19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ. Cơ quan khí tượng nước này cho biết tình trạng nắng nóng hiện nay có thể kéo dài thêm 3 ngày nữa (24/4), với nhiệt độ dự kiến đạt tới 43°C.

Dữ liệu do trang web trực tuyến AQI.in công bố vào trưa ngày 21/4 (theo giờ địa phương) cho thấy Ấn Độ đang là tâm điểm của đợt nắng nóng toàn cầu, với 19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới được ghi nhận tại nước này. Đợt nắng nóng được tuyên bố khi nhiệt độ tối đa vượt quá 40°C. Danh sách các thành phố nóng nhất chủ yếu thuộc các bang Bihar, Odisha, Tây Bengal và Uttar Pradesh, nơi nhiệt độ đã tăng vọt lên mức cực đoan, chạm mức 44°C ở nhiều nơi.

Ảnh: AQI.in

Địa điểm duy nhất không thuộc Ấn Độ trong top 20 thành phố nóng nhất là Lumbini ở Nepal.

Hiện nhiệt độ tăng đồng thời và trên diện rộng khắp miền bắc, trung và đông Ấn Độ. Các nhà khí tượng học chỉ ra rằng sự kết hợp của nhiều yếu tố đã gây ra đợt nắng nóng cực độ này. Một trong những nguyên nhân chính là sự gia nhiệt mạnh mẽ của mặt trời trên đất liền, làm tăng nhanh nhiệt độ bề mặt trong tháng 4 – một tháng vốn đã được coi là thời kỳ nắng nóng trước mùa mưa. Bầu trời quang đãng trên phần lớn khu vực phía bắc và trung tâm Ấn Độ đã cho phép bức xạ mặt trời chiếu liên tục, càng làm tăng thêm sức nóng.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thiếu hụt lượng tuyết phủ mùa đông trên khắp lục địa Á-Âu và dãy Himalaya. Lượng tuyết giảm đồng nghĩa với việc ít ánh sáng mặt trời được phản xạ trở lại không gian, dẫn đến hiện tượng ấm lên mạnh hơn ở Ấn Độ và các nước trong khu vực. Điều này đã đẩy nhanh sự xuất hiện và cường độ của các đợt nắng nóng trong năm nay.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tập trung nhiều điểm nóng cực đoan như hiện nay là dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu. Xu hướng này cho thấy các đợt nắng nóng tại Ấn Độ đang gia tăng cả về cường độ lẫn tần suất, và có thể tiếp diễn trong những tuần tới trước khi mùa mưa mang lại sự hạ nhiệt đáng kể.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Nắng nóng cực đoan, Nhật Bản cảnh báo tình trạng sốc nhiệt ở 28 tỉnh
VOV.VN - Ngày 31/8, nhiệt độ tăng cao tại nhiều nơi trên khắp đất nước Nhật Bản khi nước này trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Lúc 14h28 (giờ địa phương), nhiệt kế tại thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản, đã chạm mốc 40 độ C. 

Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng đáng lo ngại
VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản, kể từ khi dữ liệu thời tiết được thống kê và lưu trữ, đang khiến thiệt hại về người và tài sản tại nước này gia tăng nghiêm trọng.

Tây Ban Nha: Hơn 2.300 người tử vong do nắng nóng
VOV.VN - Ngày 19/8, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha cho biết các đợt nắng nóng kéo dài và cực đoan từ giữa tháng 5 cho đến nay tại nước này đã khiến hơn 2.300 người tử vong, qua đó đưa Tây Ban Nha trở thành một trong những quốc gia châu Âu chịu thiệt hại nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu trong mùa hè năm nay.

Nắng nóng đe dọa sức khỏe người dân Nhật Bản, cháy rừng bùng phát ở châu Âu
VOV.VN - Hiện nay nắng nóng đang đe dọa nghiêm trọng sức khỏe nhiều người dân Nhật Bản, ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Nắng nóng cũng gây ra nhiều vụ cháy rừng tại châu Âu.

