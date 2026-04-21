19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ

Dữ liệu do trang web trực tuyến AQI.in công bố vào trưa ngày 21/4 (theo giờ địa phương) cho thấy Ấn Độ đang là tâm điểm của đợt nắng nóng toàn cầu, với 19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới được ghi nhận tại nước này. Đợt nắng nóng được tuyên bố khi nhiệt độ tối đa vượt quá 40°C. Danh sách các thành phố nóng nhất chủ yếu thuộc các bang Bihar, Odisha, Tây Bengal và Uttar Pradesh, nơi nhiệt độ đã tăng vọt lên mức cực đoan, chạm mức 44°C ở nhiều nơi.

Ảnh: AQI.in

Địa điểm duy nhất không thuộc Ấn Độ trong top 20 thành phố nóng nhất là Lumbini ở Nepal.

Hiện nhiệt độ tăng đồng thời và trên diện rộng khắp miền bắc, trung và đông Ấn Độ. Các nhà khí tượng học chỉ ra rằng sự kết hợp của nhiều yếu tố đã gây ra đợt nắng nóng cực độ này. Một trong những nguyên nhân chính là sự gia nhiệt mạnh mẽ của mặt trời trên đất liền, làm tăng nhanh nhiệt độ bề mặt trong tháng 4 – một tháng vốn đã được coi là thời kỳ nắng nóng trước mùa mưa. Bầu trời quang đãng trên phần lớn khu vực phía bắc và trung tâm Ấn Độ đã cho phép bức xạ mặt trời chiếu liên tục, càng làm tăng thêm sức nóng.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thiếu hụt lượng tuyết phủ mùa đông trên khắp lục địa Á-Âu và dãy Himalaya. Lượng tuyết giảm đồng nghĩa với việc ít ánh sáng mặt trời được phản xạ trở lại không gian, dẫn đến hiện tượng ấm lên mạnh hơn ở Ấn Độ và các nước trong khu vực. Điều này đã đẩy nhanh sự xuất hiện và cường độ của các đợt nắng nóng trong năm nay.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tập trung nhiều điểm nóng cực đoan như hiện nay là dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu. Xu hướng này cho thấy các đợt nắng nóng tại Ấn Độ đang gia tăng cả về cường độ lẫn tần suất, và có thể tiếp diễn trong những tuần tới trước khi mùa mưa mang lại sự hạ nhiệt đáng kể.