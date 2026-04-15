20 tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong 1 ngày

The Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời một số quan chức nước này tối qua đưa tin: Hơn 20 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong 24h trước đó. Đây được coi là số lượng tàu thương mại lớn nhất đi qua eo biển Hormuz trong một ngày, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Tuy nhiên, số liệu chưa được các nước liên quan xác nhận. Nguồn tin cũng không nói rõ trong số này có bao nhiêu tàu chở dầu và thuộc sở hữu của những nước nào.

20 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong 1 ngày (Ảnh minh họa: Reuters).

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cùng ngày thông báo không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa mà Hải quân Mỹ áp đặt với các cảng và vùng bờ biển của Iran trong 24h đầu tiên. 6 tàu thương mại đã tuân theo chỉ thị của Hải quân Mỹ và quay đầu về một cảng của Iran trên vịnh Oman.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ có hiệu lực từ 10h ngày 13/4, giờ Mỹ, khoảng 16h giờ khu vực, đối với tất cả tàu thuyền của mọi quốc gia ra hoặc vào cảng, vùng ven biển của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Hơn 10.000 binh sỹ cùng hàng chục chiến hạm và máy bay các loại, tham gia chiến dịch phong tỏa.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tehran trước đó cảnh báo việc áp đặt phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran, sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.