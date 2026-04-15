20 tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong 1 ngày

Thứ Tư, 05:30, 15/04/2026
VOV.VN - Dữ liệu do một số nguồn tin báo chí phương Tây hôm 14/4 cho biết hơn 20 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

The Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời một số quan chức nước này tối qua đưa tin: Hơn 20 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong 24h trước đó. Đây được coi là số lượng tàu thương mại lớn nhất đi qua eo biển Hormuz trong một ngày, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Tuy nhiên, số liệu chưa được các nước liên quan xác nhận. Nguồn tin cũng không nói rõ trong số này có bao nhiêu tàu chở dầu và thuộc sở hữu của những nước nào.

20 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong 1 ngày (Ảnh minh họa: Reuters).

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cùng ngày thông báo không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa mà Hải quân Mỹ áp đặt với các cảng và vùng bờ biển của Iran trong 24h đầu tiên. 6 tàu thương mại đã tuân theo chỉ thị của Hải quân Mỹ và quay đầu về một cảng của Iran trên vịnh Oman.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ có hiệu lực từ 10h ngày 13/4, giờ Mỹ, khoảng 16h giờ khu vực, đối với tất cả tàu thuyền của mọi quốc gia ra hoặc vào cảng, vùng ven biển của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Hơn 10.000 binh sỹ cùng hàng chục chiến hạm và máy bay các loại, tham gia chiến dịch phong tỏa. 

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tehran trước đó cảnh báo việc áp đặt phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran, sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: eo biển Hormuz tàu thương mại qua eo Hormuz xung đột Trung Đông 2026 Hormuz
Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận
Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận

VOV.VN - Hải quân Mỹ có ít nhất 15 tàu - bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục - đang tập trung ở khu vực Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết, khi nước này bắt đầu lệnh phong toả hàng hải đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận

Toàn cảnh quốc tế trưa 14/4: Mỹ chính thức phong tỏa Hormuz, 15 tàu chiến dàn trận

VOV.VN - Hải quân Mỹ có ít nhất 15 tàu - bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục - đang tập trung ở khu vực Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết, khi nước này bắt đầu lệnh phong toả hàng hải đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz
Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

VOV.VN - Saudi Arabia gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán, lo ngại Iran có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

VOV.VN - Saudi Arabia gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán, lo ngại Iran có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Toàn cảnh quốc tế sáng 14/4: Iran cảnh báo vòng xoáy chết chóc ở eo biển Hormuz
Toàn cảnh quốc tế sáng 14/4: Iran cảnh báo vòng xoáy chết chóc ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các lực lượng an ninh nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các bên đối địch sẽ bị cuốn vào một “vòng xoáy chết chóc” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

Toàn cảnh quốc tế sáng 14/4: Iran cảnh báo vòng xoáy chết chóc ở eo biển Hormuz

Toàn cảnh quốc tế sáng 14/4: Iran cảnh báo vòng xoáy chết chóc ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các lực lượng an ninh nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các bên đối địch sẽ bị cuốn vào một “vòng xoáy chết chóc” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

