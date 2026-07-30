Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
Tags hiển thị
Iran, Mỹ, Saudi Arabia
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/4-linh-ve-binh-cach-mang-iran-tu-vong-khi-my-va-saudi-arabia-tap-kich-iraq.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/4-linh-ve-binh-cach-mang-iran-tu-vong-khi-my-va-saudi-arabia-tap-kich-iraq.m3u8
Tác giả
Trí Nhân/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật