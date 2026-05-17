80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo

Chủ Nhật, 06:10, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất củ căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, bệnh dịch có tỷ lệ chết người lên tới 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá, nguy cơ tử vong vì ebola là rất cao, do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị.

Dịch Ebola khiến người dân tại nhiều quốc gia rơi vào khủng khoảng. (Ảnh: AP)

Đợt bùng phát dịch ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24/4 vừa qua với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25% đến 90%. Trong giai đoạn ebola bùng phát tại Congo từ năm 2018-2020, quốc gia này ghi nhận tới gần 2.300 ca tử vong. Tính chung trên toàn chây Phi, dịch ebola đã cướp đi mạng sống của khoảng 15.000 người trong 50 năm qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới
VOV.VN - Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 4/9 tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới, sau khi xác nhận một trường hợp nhiễm bệnh mới nhất tại tỉnh Kasai, miền Nam nước này.

VOV.VN - Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 4/9 tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới, sau khi xác nhận một trường hợp nhiễm bệnh mới nhất tại tỉnh Kasai, miền Nam nước này.

VOV.VN - Các quan chức y tế hôm 2/10 cho biết, ổ dịch Ebola tại tỉnh Kasai của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang cho thấy dấu hiệu suy giảm ban đầu, song những khó khăn về tài chính và hậu cần vẫn cản trở nỗ lực ứng phó.

VOV.VN - Các quan chức y tế hôm 2/10 cho biết, ổ dịch Ebola tại tỉnh Kasai của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang cho thấy dấu hiệu suy giảm ban đầu, song những khó khăn về tài chính và hậu cần vẫn cản trở nỗ lực ứng phó.

VOV.VN - Ngày 17/12, Uganda đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại nhằm phòng chống dịch Ebola.

VOV.VN - Ngày 17/12, Uganda đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại nhằm phòng chống dịch Ebola.

