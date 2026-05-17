80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, bệnh dịch có tỷ lệ chết người lên tới 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá, nguy cơ tử vong vì ebola là rất cao, do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị.

Dịch Ebola khiến người dân tại nhiều quốc gia rơi vào khủng khoảng. (Ảnh: AP)

Đợt bùng phát dịch ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24/4 vừa qua với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25% đến 90%. Trong giai đoạn ebola bùng phát tại Congo từ năm 2018-2020, quốc gia này ghi nhận tới gần 2.300 ca tử vong. Tính chung trên toàn chây Phi, dịch ebola đã cướp đi mạng sống của khoảng 15.000 người trong 50 năm qua.