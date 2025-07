920 triệu người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng ở Trung Quốc

Một đợt nắng nóng kéo dài đang tấn công Trung Quốc. Đây là đợt nắng nóng trên diện rộng thứ 2 liên tiếp hoành hành ở nước này kể từ đầu tháng 7.

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc do Nhân Dân nhật báo trích dẫn, trong hai ngày 15 và 16/7 tức giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 12/7, 1.400 trạm quan trắc khí tượng quốc gia tại 29/31 tỉnh, thành và khu tự trị ở nước này đã ghi nhận nền nhiệt trên 35 độ C.

Người dân tại một hầm trú ẩn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 2/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhiệt độ cao nhất ở Tây An, Hàm Dương, Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc vượt 42 độ C, trong khi Trạm Quan trắc Khí tượng Quốc gia Đông Khảm ở Turpan, Tân Cương ghi nhận nhiệt độ 45,7 độ C. Hai ngày qua, nhiệt độ cao nhất tại 8 trạm quan trắc khí tượng quốc gia đã phá vỡ kỷ lục lịch sử.

Trước đó, trong tuần đầu tiên của tháng 7, hơn 100 trạm quan trắc khí tượng quốc gia trên cả nước Trung Quốc đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ về đêm. Trong đợt nắng nóng đầu tiên kéo dài từ ngày 3 đến 8/7 này, khu vực chịu tác động của nền nhiệt trên 35 độ C ở Trung Quốc có diện tích lên tới 3,15 triệu km², ảnh hưởng đến 920 triệu người. Nhiệt độ cao nhất tại 11 trạm quan trắc khí tượng quốc gia đã phá vỡ kỷ lục lịch sử.

Dữ liệu cũng cho thấy, kể từ năm 2000, số ngày có nhiệt độ tối thiểu trên 28 độ C ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Trịnh Châu (Hà Nam) đã tăng đáng kể. Tại Nam Xương, Giang Tây, số ngày như vậy đã tăng từ mức trung bình 5 đến 7 ngày mỗi năm vào cuối thế kỷ trước lên 21,7 ngày trong thập kỷ qua.

Kể từ tháng 7, số ngày nhiệt độ cao ở các khu vực Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và Giang Nam của Trung Quốc thường dao động từ 5-8 ngày, một số khu vực có nhiệt độ cao liên tục từ 9-13 ngày.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trong khoảng một tuần tới, nhiệt độ cao trên 35 độ C sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương nước này, với nền nhiệt cao nhất từ 39 đến 42 độ C. Đợt nắng nóng lần này dự kiến sẽ giảm dần từ 21/7.