Ai Cập chuyển hơn 4.300 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza



Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập cho biết, đây là lô hàng thứ 222 theo sáng kiến “Zad El-Ezza: Từ Ai Cập đến Gaza”, được phát động cuối tháng 7/2025. Lô hàng có tổng trọng lượng 4.318 tấn, gồm đồ ăn đóng gói, bột mỳ, thuốc men, thiết bị y tế, nhiêu liệu, cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Xe chở hàng cứu trợ quốc tế từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Chuyến hàng viện trợ tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập. Dự kiến, lô hàng mới có thể đến Gaza trong ngày mai (29/6).

Ai Cập là nước đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Trong gần 3 năm chiến sự vừa qua, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan, chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza.