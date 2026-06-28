English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ai Cập chuyển hơn 4.300 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza

Chủ Nhật, 20:33, 28/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp giúp người dân dải Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, ngày 28/6, Ai Cập đã chuyển thêm hơn 4.300 tấn lương thực, thuốc men, nhiêu liệu… đến dải Gaza.


Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập cho biết, đây là lô hàng thứ 222 theo sáng kiến “Zad El-Ezza: Từ Ai Cập đến Gaza”, được phát động cuối tháng 7/2025. Lô hàng có tổng trọng lượng 4.318 tấn, gồm đồ ăn đóng gói, bột mỳ, thuốc men, thiết bị y tế, nhiêu liệu, cùng một số nhu yếu phẩm khác.

ai cap chuyen hon 4.300 tan hang cuu tro nhan dao den gaza hinh anh 1
Xe chở hàng cứu trợ quốc tế từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Chuyến hàng viện trợ tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập. Dự kiến, lô hàng mới có thể đến Gaza trong ngày mai (29/6).

Ai Cập là nước đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Trong gần 3 năm chiến sự vừa qua, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan, chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cửa khẩu viện trợ vào Gaza chuẩn bị mở cửa trở lại
Cửa khẩu viện trợ vào Gaza chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hôm nay (3/3) cho biết, một cửa khẩu viện trợ quan trọng vào Gaza, vốn đã tạm thời đóng cửa, sẽ sớm được mở trở lại.

Cửa khẩu viện trợ vào Gaza chuẩn bị mở cửa trở lại

Cửa khẩu viện trợ vào Gaza chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hôm nay (3/3) cho biết, một cửa khẩu viện trợ quan trọng vào Gaza, vốn đã tạm thời đóng cửa, sẽ sớm được mở trở lại.

Ông Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình sẽ viện trợ 5 tỷ USD để tái thiết Gaza
Ông Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình sẽ viện trợ 5 tỷ USD để tái thiết Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “Hội đồng Hòa bình” do ông khởi xướng đã huy động cam kết hơn 5 tỷ USD để phục vụ các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza.

Ông Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình sẽ viện trợ 5 tỷ USD để tái thiết Gaza

Ông Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình sẽ viện trợ 5 tỷ USD để tái thiết Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “Hội đồng Hòa bình” do ông khởi xướng đã huy động cam kết hơn 5 tỷ USD để phục vụ các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza.

Qatar kêu gọi cho phép viện trợ được tự do vào Gaza
Qatar kêu gọi cho phép viện trợ được tự do vào Gaza

VOV.VN - Ngày 2/2, Qatar đã hoan nghênh việc mở cửa trở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, đồng thời kêu gọi cho phép viện trợ được tự do vào Gaza.

Qatar kêu gọi cho phép viện trợ được tự do vào Gaza

Qatar kêu gọi cho phép viện trợ được tự do vào Gaza

VOV.VN - Ngày 2/2, Qatar đã hoan nghênh việc mở cửa trở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, đồng thời kêu gọi cho phép viện trợ được tự do vào Gaza.

Cửa khẩu Rafah sắp mở trở lại, Ai Cập đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho Gaza
Cửa khẩu Rafah sắp mở trở lại, Ai Cập đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho Gaza

VOV.VN - Theo người đứng đầu Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG), cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới cho việc đi lại hai chiều.

Cửa khẩu Rafah sắp mở trở lại, Ai Cập đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho Gaza

Cửa khẩu Rafah sắp mở trở lại, Ai Cập đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho Gaza

VOV.VN - Theo người đứng đầu Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza (NCAG), cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới cho việc đi lại hai chiều.

Ai Cập tăng cường viện trợ cho Gaza, Israel vẫn tiếp tục các đợt tấn công
Ai Cập tăng cường viện trợ cho Gaza, Israel vẫn tiếp tục các đợt tấn công

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, những ngày qua, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong và làm trọng hơn cuộc khủng nhân đạo chưa từng có tại vùng đất này.

Ai Cập tăng cường viện trợ cho Gaza, Israel vẫn tiếp tục các đợt tấn công

Ai Cập tăng cường viện trợ cho Gaza, Israel vẫn tiếp tục các đợt tấn công

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, những ngày qua, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong và làm trọng hơn cuộc khủng nhân đạo chưa từng có tại vùng đất này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ