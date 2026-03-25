Ai Cập đóng cửa tất cả trường học vì thời tiết xấu

Thứ Tư, 06:04, 25/03/2026
VOV.VN - Hôm qua (24/3), Bộ Giáo dục Ai Cập đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học thuộc tất cả các cấp học trên phạm vi cả nước trong hai ngày 25 và 26/3, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh cũng như giáo viên, trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi.

Quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học trên phạm vi cả nước trong hai ngày 25 và 26/3, được Bộ Giáo dục Ai Cập đưa ra hôm qua, sau khi Cơ quan Khí tượng nước này (EMA) cảnh báo hình thái thiết tiết xấu sẽ ảnh hưởng tới nhiều địa phương của Ai Cập trong nửa cuối tuần này.

(Ảnh minh họa: AP)

Cụ thể, Cơ quan Khí tượng Ai Cập dự báo, từ đêm 24/3, mưa lớn và gió mạnh sẽ tấn công hàng loạt khu vực trên khắp đất nước. Hình thái thời tiết cực đoan và không ổn định, bắt đầu với các địa phương khu vực duyên hải phía Tây Bắc đất nước gồm Salloum, Matrouh và Alameinm, sau đó lan rộng trên toàn lãnh thổ. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo sấm chớp và gió mạnh. Tình hình thời tiết sẽ được cải thiện và trở nên ổn định hơn vào cuối tuần.   

Đây là một trong những lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, Ai Cập phải tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học trên phạm vi cả nước, vì thời tiết xấu.

Ai Cập chuyển hơn 5.200 tấn hàng cứu trợ đến Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp giúp người dân Gaza vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ chưa từng có gây ra bởi chiến sự kéo dài, hôm qua, giới chức Ai Cập đã đưa thêm lô hàng cứu trợ nhân đạo mới gồm hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men và đồ dùng thiết yếu đến Gaza.

Bá Thi/VOV-Cairo
Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập chính thức mở cửa trở lại
VOV.VN - Israel ngày 1/2 đã mở cửa trở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, trước khi mở cửa chính thức vào ngày 2/2.

Ai Cập, Qatar và Jordan lên án Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Gaza
VOV.VN - Ai Cập, Qatar và Jordan hôm qua (31/1) đã mạnh mẽ lên án việc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Gaza, cảnh báo các cuộc tấn công này gây leo thang căng thẳng và làm suy yếu các nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm ổn định tình hình.

Ai Cập xem xét quy định hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội
VOV.VN - Hạ viện Ai Cập hôm qua thông báo cơ quan này dự định sẽ tiến hành các bước đi nghiêm túc về việc thông qua quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.

