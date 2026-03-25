Ai Cập đóng cửa tất cả trường học vì thời tiết xấu

Quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học trên phạm vi cả nước trong hai ngày 25 và 26/3, được Bộ Giáo dục Ai Cập đưa ra hôm qua, sau khi Cơ quan Khí tượng nước này (EMA) cảnh báo hình thái thiết tiết xấu sẽ ảnh hưởng tới nhiều địa phương của Ai Cập trong nửa cuối tuần này.

Cụ thể, Cơ quan Khí tượng Ai Cập dự báo, từ đêm 24/3, mưa lớn và gió mạnh sẽ tấn công hàng loạt khu vực trên khắp đất nước. Hình thái thời tiết cực đoan và không ổn định, bắt đầu với các địa phương khu vực duyên hải phía Tây Bắc đất nước gồm Salloum, Matrouh và Alameinm, sau đó lan rộng trên toàn lãnh thổ. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo sấm chớp và gió mạnh. Tình hình thời tiết sẽ được cải thiện và trở nên ổn định hơn vào cuối tuần.

Đây là một trong những lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, Ai Cập phải tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học trên phạm vi cả nước, vì thời tiết xấu.