Ai Cập, Jordan và Iraq khẳng định tầm quan trọng của an ninh Arab

Các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Jordan và Iraq ngày hôm qua (22/9) đã có cuộc gặp Thượng đỉnh bên lề phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, trong đó khẳng định an ninh vùng Vịnh là một phần thiết yếu của an ninh các nước Arab.

Ai Câp, Jordan và Iraq khẳng định an ninh vùng Vịnh là một phần quan trọng của an ninhArab. Ảnh: Sky News.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Iraq Barham Saleh đã bày tỏ sự đoàn kết với Saudi Arabia trong việc đối mặt với các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Theo tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và đảm bảo tự do hàng hải của khu vực vịnh Arab là một thành phần quan trọng an ninh quốc gia các nước Arab.

Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế, tránh căng thẳng và leo thang làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định trong khu vực. Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự đoàn kết trong khu vực để loại bỏ tất cả các tổ chức khủng bố và loại bỏ những cá nhân, tổ chức hỗ trợ khủng bố về chính trị, tài chính hoặc truyền thông.

Các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Jordan và Iraq cũng đề cập tới tầm quan trọng của một giải pháp chính trị toàn diện cho các cuộc khủng hoảng trong khu vực, nhất là ở Syria, Libya và Yemen theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm bảo vệ sự thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và đối phó với sự can thiệp từ bên ngoài gây mất ổn an ninh của các quốc gia Arab. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định ủng hộ giải pháp chính trị toàn diện cho vấn đề Palestine, đồng thời nhấn mạnh người dân Palestine có tất cả các quyền hợp pháp đặc biệt là quyền thành lập một quốc gia độc lập với Jerusalem là thủ đô./.