Trong đợt nắng nóng tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, 2 ngày qua đã có ít nhất 78 người đã thiệt mạng do nắng nóng.



Theo các quan chức địa phương, tại thành phố Patna, thủ phủ của bang Bihar, nhiệt độ lên tới 45 độ vào ngày 17/6, cao hơn 6-7 độ so với mọi năm. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi trên 50 và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê với triệu chứng sốt cao, tiêu chảy và nôn mửa.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên ở trong nhà vào ban ngày, uống nhiều nước và hạn chế các hoạt động xây dựng vào ban ngày. Chính quyền địa phương cũng đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong bang cho đến ngày 22/6.

Ấn Độ gần hơn 80 người chết do nắng nóng và sập bể chứa nước. (Ảnh: AP)

Theo các cơ quan chức năng, nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc Ấn Độ đã phải trải qua hơn 2 tuần nắng nóng gay gắt. Cá biệt có những nơi như bang Rajasthan ở sa mạc, nhiệt độ đã lên tới 50 độ C. Nhiệt độ tại Thủ đô New Delhi cũng có thời điểm đạt mức 48 độ C, mức cao kỉ lục trong tháng 6. Nhiều tổ chức từ thiện đã thiết lập các quầy phát nước uống miễn phí cho người dân thủ đô trong thời tiết nắng nóng.

Một bể nước đang xây bị sập tại thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi khoảng 50 lao động đang làm việc bên trong bể chứa nhà máy xử lý nước thải. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát, các đội cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường và giải cứu khoảng 20 người trong khi vẫn còn khoảng 10 người khác có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.



Theo một quan chức địa phương, những công nhân này không được trang bị đồ bảo hộ lao động. Hiện chủ thầu lao động đang bị bắt giữ vì không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết./.

