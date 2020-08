Ấn Độ kỷ niệm 74 năm ngày Độc lập, nhấn mạnh tầm nhìn tự cường

Ngày 15/8, Ấn Độ kỷ niệm 74 năm ngày giành được Độc lập với rất nhiều hoạt động trong cả nước. Dịp kỷ niệm quan trọng này diễn ra với các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt.

Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Độc lập của Ấn Độ được diễn ra trọng thể sáng 15/8 tại khu di tích Red Fort, thủ đô New Delhi với lễ thượng cờ truyền thống.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày Độc lập của Ấn Độ (ANI)

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh đại dịch Covid-19 hiện tại là thách thức lớn nhất với quốc gia này trong nhiều năm qua nhưng nó sẽ không thể khiến Ấn Độ dừng bước trên con đường hướng tới mục tiêu tự cường.

Ấn Độ sẽ không chỉ phấn đấu vì mục tiêu ‘Chế tạo tại Ấn Độ’ (Make in India) mà còn sẵn sàng cho khẩu hiệu ‘Làm cho Thế giới’ (Make for the World).

Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh đến việc, phải giải quyết những khó khăn để đảm bảo tương lai cho 1,3 tỷ người dân Ấn Độ, cho các thế hệ tiếp theo. Cùng cới đó, cố gắng và giảm nhập khẩu, hành động để tạo công ăn việc làm cho người dân Ấn Độ, để trao quyền cho phụ nữ, thanh niên, trẻ em. Đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng lớn, nhưng chúng không thể ngăn Ấn Độ xây dựng năng lực tự cường.

Đề cập tới cuộc tranh chấp tại biên giới với Trung Quốc kéo dài những tháng qua, thủ tướng Ấn Độ Modi một lần nữa khẳng định Ấn Độ sẽ không lùi bước trước những thách thức với chủ quyền lãnh thổ, quân đội nước này sẽ đáp trả thích đáng trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trong bài phát biểu kéo dài gần 90 phút trước người dân cả nước, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng công bố nhiều sáng kiến mới nhằm mang tới những thay đổi mới cho cuộc sống của người dân Ấn Độ, như Chương trình Y tế Số quốc gia nhằm cấp thẻ Y tế cho mỗi người dân nước này, kế hoạch nâng độ tuổi kết hôn với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đảm bảo bình đẳng giới, hay khoản đầu tư gần 14 tỷ USD vào hạ tầng nông nghiệp./.