Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka

Ngày 8/7, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka - LRGR tại Khu thử nghiệm tích hợp Chandipur, bang Odisha. Đây được xem là bước tiến mới trong chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tăng cường năng lực tấn công chính xác tầm xa của quốc gia Nam Á này.

Hình ảnh vụ thử nghiệm. Ảnh: ANI

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa được thử nghiệm ở cự ly tối thiểu 60 km theo yêu cầu của đơn vị sử dụng. Kết quả là trong suốt chuyến bay, tên lửa đã thực hiện đầy đủ các thao tác cơ động theo kế hoạch và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác rất cao, theo quỹ đạo dự kiến. Toàn bộ hệ thống theo dõi tại khu thử nghiệm đã giám sát liên tục quá trình bay của tên lửa.

Tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka của Ấn Độ do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí phối hợp với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu Năng lượng cao thiết kế, với sự hỗ trợ của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng cùng Trung tâm Nghiên cứu IImarat.

Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa được phóng từ bệ phóng cùng tên (Pinaka) đang được biên chế trong Lục quân Ấn Độ. Điều này cho thấy cùng một bệ phóng có thể triển khai các biến thể Pinaka với tầm bắn khác nhau.

Tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka (LRGR) là biến thể tên lửa mới nhất của hệ thống Pinaka, được phát triển nhằm tăng khả năng tấn công chính xác ở cự ly xa cho Lục quân Ấn Độ. Theo các chuyên gia quốc phòng, việc thử nghiệm ở cự ly tối thiểu 60 km có ý nghĩa quan trọng bởi điều này giúp đánh giá khả năng dẫn đường, điều khiển quỹ đạo và độ chính xác của tên lửa trong toàn bộ dải tác chiến, thay vì chỉ kiểm chứng tầm bắn tối đa. Dữ liệu thu được sẽ phục vụ quá trình hoàn thiện và đưa hệ thống vào trang bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn ĐộRajnath Singh đã chúc mừng các đơn vị công nghiệp quốc phòng đã tham gia chương trình tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka. Ông đánh giá đây là một cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực tự thiết kế và phát triển các hệ thống tên lửa dẫn đường tầm xa của Ấn Độ.