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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Đại sứ Ukraine tại thủ đô New Delhi đến để phản đối các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen khiến nhiều thủy thủ Ấn Độ thương vong, đồng thời khẳng định việc nhắm mục tiêu vào tàu dân sự là không thể chấp nhận.
Tags hiển thị
Ấn Độ, Ukraine, Biển Đen, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, an ninh hàng hải, thương mại quốc tế, xung đột, hàng hải quốc tế
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_an-do-trieu-dai-su-ukraine-sau-cac-vu-tan-cong-tau-hang-tren-bien-den.m3u8
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2026-07/tiktok_an-do-trieu-dai-su-ukraine-sau-cac-vu-tan-cong-tau-hang-tren-bien-den.m3u8
Tác giả
Đình Nam/VOV-New Delhi
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