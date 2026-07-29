Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Đại sứ Ukraine tại thủ đô New Delhi đến để phản đối các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen khiến nhiều thủy thủ Ấn Độ thương vong, đồng thời khẳng định việc nhắm mục tiêu vào tàu dân sự là không thể chấp nhận.