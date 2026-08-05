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Anh: 2 trường đại học hợp nhất, thành lập “siêu đại học” đầu tiên

Thứ Tư, 06:01, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 4/8, Đại học Greenwich và Đại học Kent hoàn tất hợp nhất, thành lập LASE với hơn 50.000 sinh viên, trở thành “siêu đại học” đầu tiên và liên minh đại học lớn thứ ba tại Anh.

Theo kế hoạch, Lễ ra mắt chính thức của Tập đoàn Đại học London và Đông Nam nước Anh dự kiến diễn ra vào ngày 7/9 tới. Sự kiện này sẽ được tổ chức đồng thời tại 4 cơ sở gồm Greenwich, Avery Hill, Medway và Canterbury, qua đó đánh dấu việc mô hình “siêu đại học” đầu tiên của Vương quốc Anh chính thức đi vào hoạt động.

Theo mô hình mới, hai trường Đại học Greenwich và Kent sẽ đặt dưới sự quản lý của một Hội đồng quản trị và Ban điều hành chung nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Tuy nhiên, 2 trường vẫn giữ nguyên tên gọi, thương hiệu, chương trình đào tạo và quyền cấp bằng; sinh viên tiếp tục học tập và nhận bằng dưới tên trường mình lựa chọn. Tập đoàn cũng được xây dựng theo mô hình mở, cho phép các trường đại học khác tham gia trong tương lai.

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2 trường Đại học Greenwich và Kent sẽ đặt dưới sự quản lý của một Hội đồng quản trị và Ban điều hành chung nhằm tối ưu hóa nguồn lực. (Ảnh: Đại học Kent)

Giáo sư Jane Harrington, Hiệu trưởng Đại học Greenwich, sẽ giữ cương vị Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn. Bà Harrington cho biết, quá trình chuẩn bị kéo dài gần 1 năm qua đã tạo nền tảng vững chắc cho mô hình hợp tác mới, giúp nâng cao rõ rệt năng lực đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh cho cả hai trường.

Việc thành lập Tập đoàn diễn ra trong bối cảnh nhiều trường đại học Anh đang chịu áp lực tài chính do chi phí hoạt động gia tăng, học phí trong nước bị hạn chế và lượng sinh viên quốc tế suy giảm. Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo một số cơ sở giáo dục đại học có nguy cơ gặp khó khăn tài chính nếu không được tái cơ cấu.

Giới quan sát nhận định việc thành lập Tập đoàn Đại học London và Đông Nam nước Anh có thể tạo ra bước ngoặt mới cho giáo dục đại học tại Anh. Nếu phát huy hiệu quả, mô hình này sẽ mở đường cho làn sóng liên kết, sáp nhập giữa các trường nhằm bảo đảm tính bền vững tài chính và nâng cao vị thế cạnh tranh trong giai đoạn mới.

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Những ngành học đang “hot” và cơ hội việc làm sau du học tại Anh

VOV.VN - Với mong muốn hỗ trợ toàn diện cho sinh viên, Trường đại học Tây Scotland tại London không chỉ tư vấn về chương trình đào tạo, những ngành học đang “hot” còn trang bị cho người học những công cụ, kiến thức và lời khuyên hướng nghiệp cần thiết trong tối đa 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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