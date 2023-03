Anh cập nhật đánh giá về an ninh quốc gia, chi 5 tỷ bảng cho quốc phòng

Khoản chi mới nhằm bổ sung kho đạn dược, hiện đại hóa ngành hạt nhân của Vương quốc Anh, cũng như tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình tàu ngầm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).

Ông Sunak. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Sunak nói: "Hôm nay, chúng ta công bố bản đánh giá tích hợp, trình bày chính sách đối ngoại và cách tiếp cận chính sách an ninh của nước Anh. Rõ ràng là thế giới đã trở nên bất ổn hơn. Các mối đe dọa đối với an ninh của chúng ta đã tăng lên và đó là lý do tại sao chúng ta đầu tư thêm 5 tỷ bảng cho lực lượng vũ trang trong hai năm tới và tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP. Điều này là để giúp chúng ta có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới về quốc phòng và giữ cho nước Anh được an toàn."/.