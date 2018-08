Ảnh: Du khách mệt mỏi chen lấn sơ tán khỏi vùng động đất Indonesia

Ước tính 200 du khách đã được sơ tán an toàn. Ảnh: Reuters Và khoảng 800 du khách đang chờ đợi sơ tán. Ảnh: Reuters Hình ảnh du khách đang tìm kiếm hỗ trợ từ các lực lượng chức trách Indonesia. Ảnh: Reuters Những khách du lịch tới được Sân bay Quốc tế Lombok. Ảnh: Reuters Tuy nhiên, họ cũng chờ đợi vạ vật. Ảnh: Reuters Hàng dài du khách tại sân bay. Ảnh: Reuters Du khách mệt mỏi ngủ ngay tại sân bay. Ảnh: Reuters Nhà chức trách Indonesia sơ tán khẩn cấp khách du lịch sau trận động đất 7 độ richter. Ảnh: Reuters Du khách được sơ tán an toàn. Ảnh: Reuters Khách du lịch nước ngoài đi trên đường phố trong quang cảnh đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Reuters Ngày 6/8, nhà chức trách Indonesia cập nhật thống kê mới nhất cho biết, con số thiệt mạng trong trận động đất 7 độ richter đã tăng lên ít nhất 91 người. Ảnh: Reuters Hàng viện trợ được gửi tới cho người dân vùng động đất. Ảnh: Reuters Trận động đất ảnh hưởng nghiêm trọng tới 2 hòn đảo du lịch hút khác của Indonesia là Lombok và Bali. Ảnh: Reuters Tất cả những người thiệt mạng đều là người Indonesia. Ảnh: Reuters Trận động đất cũng làm 200 người bị thương. Ảnh: Reuters Trận động đất khiến 20.000 người dân Indonesia mất nhà cửa. Ảnh: Reuters Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người thiệt mạng. Ảnh: Reuters Tổng thống Joko Widodo cũng khẳng định, đích thân ông đang giám sát nỗ lực cứu hộ. Ảnh: Reuters Tại đảo Lombok, người dân địa phương và du khách được khuyến cáo ở ngoài trời. Ảnh: BBC Do đó, rất nhiều người đã ngủ trên đường phố và các quảng trường. Ảnh: Reuters Sau trận động đất là liên tiếp các đợt dư chấn mạnh. Ảnh: Reuters Các bệnh viện cũng phải sơ tán người bệnh ra bên ngoài. Ảnh: CNN./. 50c24febaab006155469990983ab0abf/5b6ada07/2018_08_06/Pqi6NNgqe44/20180806T031042Z_1_LWD0014CJN7ET_RTRWNEV_C_1106INDONESIAQUAKETOURISTS.mp4

Ước tính 200 du khách đã được sơ tán an toàn. Ảnh: Reuters Và khoảng 800 du khách đang chờ đợi sơ tán. Ảnh: Reuters Hình ảnh du khách đang tìm kiếm hỗ trợ từ các lực lượng chức trách Indonesia. Ảnh: Reuters Những khách du lịch tới được Sân bay Quốc tế Lombok. Ảnh: Reuters Tuy nhiên, họ cũng chờ đợi vạ vật. Ảnh: Reuters Hàng dài du khách tại sân bay. Ảnh: Reuters Du khách mệt mỏi ngủ ngay tại sân bay. Ảnh: Reuters Nhà chức trách Indonesia sơ tán khẩn cấp khách du lịch sau trận động đất 7 độ richter. Ảnh: Reuters Du khách được sơ tán an toàn. Ảnh: Reuters Khách du lịch nước ngoài đi trên đường phố trong quang cảnh đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Reuters Ngày 6/8, nhà chức trách Indonesia cập nhật thống kê mới nhất cho biết, con số thiệt mạng trong trận động đất 7 độ richter đã tăng lên ít nhất 91 người. Ảnh: Reuters Hàng viện trợ được gửi tới cho người dân vùng động đất. Ảnh: Reuters Trận động đất ảnh hưởng nghiêm trọng tới 2 hòn đảo du lịch hút khác của Indonesia là Lombok và Bali. Ảnh: Reuters Tất cả những người thiệt mạng đều là người Indonesia. Ảnh: Reuters Trận động đất cũng làm 200 người bị thương. Ảnh: Reuters Trận động đất khiến 20.000 người dân Indonesia mất nhà cửa. Ảnh: Reuters Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người thiệt mạng. Ảnh: Reuters Tổng thống Joko Widodo cũng khẳng định, đích thân ông đang giám sát nỗ lực cứu hộ. Ảnh: Reuters Tại đảo Lombok, người dân địa phương và du khách được khuyến cáo ở ngoài trời. Ảnh: BBC Do đó, rất nhiều người đã ngủ trên đường phố và các quảng trường. Ảnh: Reuters Sau trận động đất là liên tiếp các đợt dư chấn mạnh. Ảnh: Reuters Các bệnh viện cũng phải sơ tán người bệnh ra bên ngoài. Ảnh: CNN./.