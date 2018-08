Ảnh: Hiện trường máy bay rơi tại Mexico vì mưa đá

Chiếc máy bay mang số hiệu AM2431 của hãng hàng không Aeromexico chở theo 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, gặp nạn vào khoảng 16h chiều 31/7 không lâu sau khi cất cánh từ bang Durango đến thủ đô Mexico City. Ảnh: Sputnik May mắn không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Theo các nguồn tin, 85 người đã bị thương. Trong số 37 nạn nhân đưa vào bệnh viện điều trị có 2 người bị thương nặng. Ảnh: Sputnik Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy tại hiện trường rơi máy bay. Ảnh: Reuters Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết xấu. Máy bay đã cố cất cánh khi trời đang mưa đá. Ảnh: Reuters Máy bay gặp nạn là một chiếc Embraer 190 do Brazil sản xuất. Ảnh: Reuters./. 8eebb65a729312b5a21db5bc26d2cf6d/5b63db2c/2018_08_01/Pqi6NNgqe44/ePi_CMS_Administration__Sua_tin_1.mp4

Chiếc máy bay mang số hiệu AM2431 của hãng hàng không Aeromexico chở theo 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, gặp nạn vào khoảng 16h chiều 31/7 không lâu sau khi cất cánh từ bang Durango đến thủ đô Mexico City. Ảnh: Sputnik May mắn không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Theo các nguồn tin, 85 người đã bị thương. Trong số 37 nạn nhân đưa vào bệnh viện điều trị có 2 người bị thương nặng. Ảnh: Sputnik Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy tại hiện trường rơi máy bay. Ảnh: Reuters Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết xấu. Máy bay đã cố cất cánh khi trời đang mưa đá. Ảnh: Reuters Máy bay gặp nạn là một chiếc Embraer 190 do Brazil sản xuất. Ảnh: Reuters./.