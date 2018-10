Ảnh hiện trường vụ máy bay Indonesia chở 188 người lao xuống biển

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air thực hiện lộ trình từ thủ đô Jakarta đến Pangkakpinang đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 6h33 sáng 29/10, chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta. Nhà chức trách Indonesia sau đó xác nhận chiếc máy bay chở 188 người đã đâm xuống biển. Ảnh: flightradar24. Vệt dầu loang và những vật thể trôi nổi ở khu vực máy bay rơi. Ảnh: Twitter. Đội cứu hộ chuyên nghiệp lặn xuống khu vực rơi máy bay, gần khu vực bờ biển phía Tây đảo Java. Ảnh: Basarnas Search and Rescue Team. Nơi phát hiện chiếc máy bay gặp nạn nằm cách 2 hải lý tính từ điểm nó mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Ảnh: AFP/Getty. Những mảnh vỡ máy bay và vật dụng cá nhân của các hành khách trên chuyến bay JT 610 gặp nạn được lực lượng cứu hộ trục vớt. Ảnh: Basarnas Search and Rescue Team. Chiếc ví của một trong số những hành khách trên chuyến bay. Ảnh: Basarnas Search and Rescue Team. Chính quyền Indonesia cho biết, có 188 người trên máy bay. Con số này bao gồm 178 hành khách thành niên, 1 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh, 2 phi công và 5 tiếp viên hàng không. Ảnh: EPA. Người phát ngôn của Bộ Vận tải Indonesia Bambang Ervan cho biết chiếc máy bay đã phát tín hiệu tới đài giám sát không lưu yêu cầu được trở lại điểm xuất phát, trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Ảnh: EPA. Trang web Flightradar 24 chuyên theo dõi hành trình máy bay cho biết phân tích sơ bộ cho thấy chiếc Boeing 737 MAX 8 đã lên tới độ cao 1.524m trước khi mất kiểm soát và lao xuống biển. Ảnh: Twitter. Chiếc máy bay bổ nhào xuống biển ở góc dựng đứng với tốc độ cao khiến cho khả năng sống sót của những người có mặt trên máy bay là rất thấp. Ảnh: Twitter. Hiện phần thân của chiếc máy bay xấu số đang nằm ở độ sâu khoảng 30-35m dưới mặt biển. Ảnh: Twitter. Những món đồ được tìm thấy nát vụn khiến cho nhiều người bi quan về khả năng sống sót của các hành khách. Ảnh: Twitter. Một thân nhân của hành khách cầu nguyện khi cùng với những người khác ngóng chờ tin tức về chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: AP. Thi thể của một nạn nhân trong vụ rơi máy bay được các nhân viên cứu hộ chuyển khỏi xe tải. Ảnh: AFP/Getty. Bhavye Suneja – một trong số 2 phi công có mặt trên chuyến bay JT 610. Ảnh: Daily Mail. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào về số phận của các hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters. Tất cả vẫn chỉ biết chờ đợi và hy vọng. Ảnh: AP. Tuy nhiên, nhiều nước mắt đã tuôn rơi khi mọi người hiểu rằng cơ hội sống sót của các hành khách trên chuyến bay JT 610 là rất thấp. Ảnh: AP./. 49a392075ab257cc4a2fb87f81e014a9/5bd969e9/2018_10_29/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Rescuers_find_debris_of_Lion_Air_flight_JT_610_after_crash_near_Jakarta.mp4

