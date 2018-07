Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc gặp Thượng đỉnh Trump-Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới phủ Tổng thống Phần Lan muộn hơn 30 phút so với dự kiến. Từ trái qua: Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan và Phu nhân. Ảnh: Reuters. Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Reuters. Từ trái qua: Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters. Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng, ông Putin và ông Trump đã có cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức lần đầu tiên. Ảnh: Reuters. Hai nhà lãnh đạo bước vào phòng họp. Ảnh: Reuters. Những biểu hiện trên khuôn mặt của ông Trump và ông Putin cho thấy, cả hai dường như không được thoải mái. Ảnh: Reuters. Ông Trump mời ông Putin ngồi. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp kín. Ảnh: AFP/Getty. Cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo chỉ kéo dài vỏn vẹn có 3 giây. Ảnh: Reuters. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi rốt cuộc sẽ có một mối quan hệ đặc biệt. Tôi từng phát biểu, và tôi chắc chắn mọi người đã biết, rằng hợp tác với Nga là điều tốt, không phải điều xấu", Tổng thống Trump nói. Ảnh: Reuters. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi có rất nhiều việc tốt đẹp để thảo luận". Ảnh: TASS. Tổng thống Trump cũng không quên ca ngợi Nga đã tổ chức một kỳ World Cup thành công. Ảnh: Reuters. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin nói rằng đã đến lúc thảo luận về quan hệ giữa Mosow và Washington. Ảnh: Reuters. Ảnh: AP. Theo ông Putin, Chiến tranh Lạnh đã kết thúc và Mỹ cùng với Nga cần phải cùng nhau giải quyết những khúc mắc. Ảnh: AP. Đại sứ quán Nga ở Mỹ trước đó thông báo, ông Putin muốn thảo luận về "các biện pháp bình thường hoá quan hệ, cũng như những vấn đề quốc tế, chủ yếu là tình hình ở Ukraine, Syria, Bán đảo Triều Tiên và cuộc chiến chống khủng bố". Ảnh: AFP/Getty. Cuộc họp kín giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ảnh: AFP/Getty. c49e4ec9038e3dce07cb876166a27dd7/5b50230d/2018_07_17/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/trumpputin2.mp4 Lãnh đạo Nga và Mỹ sau đó có bữa trưa làm việc. Ảnh: AP. Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi sổ lưu niệm. Ảnh: EPA. Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump ghi sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống Phần Lan ở Helsinki. Ảnh: EPA. Sau bữa trưa làm việc, hai nhà lãnh đạo bước vào họp báo. Ảnh: AP. Tại cuộc họp báo, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về "quả bóng trách nhiệm" ở Syria, ông Putin bất ngờ lấy ra quả bóng World Cup trao cho ông Trump. Ảnh: Reuters. "Tổng thống Trump vừa nói rằng chúng tôi đã tổ chức thành công World Cup 2018. Tiện nói về bóng đá, ngài Tổng thống, tôi trao quả bóng này cho ngài, và quả bóng giờ đây đang ở phía ngài", ông Putin nói. Ảnh: Reuters. Ông Trump nhận quả bóng và nói sẽ trao lại cho cậu con trai Barron vốn rất hâm mộ bóng đá. Ảnh: AFP/Getty. Tổng thống Trump sau đó tung quả bóng về phía bà Melania ngồi bên dưới. Ảnh: AP. Đệ nhất phu nhân Melania Trump vui vẻ nhận lấy quả bóng. Ảnh: AP. c8e281f4f1f441988980f188c3834ec5/5b50230d/2018_07_17/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/trumpputin1.mp4 Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin cho rằng buổi đàm phán giữa hai bên thành công và đem lại nhiều kết quả. Ông đồng thời thừa nhận mối quan hệ Nga - Mỹ đã bị phức tạp hóa. Ảnh: AFP/Getty. Ông Putin cũng khẳng định Nga chưa bao giờ "hứng thú" với việc can thiệp vào chuyện nội bộ của Mỹ, kể cả cuộc Bầu cử Tổng thống 2016. Ảnh: Reuters. Tổng thống Putin thẳng thắn cho biết: "Tôi ủng hộ ông Trump đắc cử vì ông ấy nói về việc bình thường hóa quan hệ với Nga". Ảnh: AP. Về phần mình, ông Trump nói: "Hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả... Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhau nữa trong tương lai, một cách thường xuyên”. Ảnh: AP. Trả lời câu hỏi của phóng viên về cáo buộc Nga can thiệp Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 (cuộc bầu cử ông Trump chiến thắng đối thủ Hillary Clinton), Trump cho rằng ông và Nga không có bất cứ sự thông đồng nào. Ảnh: Reuters. "Tôi đánh bại bà Hillary một cách dễ dàng", ông nói đồng thời cho biết thêm cáo buộc đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ "giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới". Ảnh: Reuters. Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau sau họp báo. Ảnh: Reuters./.

