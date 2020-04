Áo đóng cửa nhà máy nhiệt điện than cuối cùng, tồn tại 34 năm

Hôm qua (17/4) Áo đã đóng cửa nhà máy nhiệt điện than cuối cùng còn hoạt động tại quốc gia này, dù nước này vẫn đang gặp khó khăn trong việc triển khai các biện pháp nới lỏng hạn chế vì dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa sản xuất điện từ than giờ sẽ chỉ còn là quá khứ tại Áo, đồng thời mở hướng mới cho quốc gia này chuyển đổi sang 100% nguồn cung năng lượng sạch vào năm 2030.

Công ty Verbund. Ảnh: Pvmagazine.

Theo đúng kế hoạch, công ty cung cấp năng lượng Verbund của Áo đã đóng cửa nhà máy nhiệt điện than cuối cùng tại bang Styria miền Đông Nam nước này. Việc dừng khai thác nhà máy này đánh dấu sự kết thúc của hoạt động sản xuất năng lượng từ than tại Áo bởi nhà máy Mellach, nơi cung cấp nguồn sưởi ấm cho địa phương, chính là nhà máy điện than cuối cùng còn hoạt động tại quốc gia này.

Trong 34 năm qua, nhà máy đã sản xuất hơn 30 tỷ kWh điện năng và 20 tỷ kWh nhiệt sưởi. Trong tương lai nhà máy vẫn sẽ được duy trì ở trạng thái sẵn sàng phục vụ mục đích dự phòng. Verbund cũng cho biết sẽ phát triển Mellach trở thành một trung tâm đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Áo Leonore Gewessler cho biết, việc đóng cửa nhà máy là một bước đi lịch sử, Áo cuối cùng đã thoát khỏi nguồn cung năng lượng từ than và tiến thêm một bước nữa trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng này cũng cho biết chính phủ có kế hoạch chấm dứt sử dụng hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang 100% nguồn cung năng lượng tái tạo vào năm 2030. Bước chuyển đổi này sẽ tạo ra sự độc lập kinh tế cho Áo bởi nước này không có lượng dữ trự nhiên liệu hóa thạch lớn và hiện đang phải chi tới 10 tỷ euro để nhập khẩu than, dầu và khí đốt.

Mặc dù vậy, Áo cũng sẽ cần một kế hoạch kỹ lưỡng về phát triển năng lượng sạch khi 1/4 điện năng tại quốc gia này hiện vẫn được sản xuất từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể, công suất quang điện lắp đặt tại Áo sẽ phải tăng gấp 10 lần trong 10 năm tới để đạt mục tiêu 100% điện năng xanh vào năm 2030.

Áo là quốc gia thứ 8 trong Liên minh Châu Âu chấm dứt sản xuất điện từ than đá – vốn được coi là nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nặng nề nhất và là nguồn phát thải khí nhà kính chính gây ra biến đổi khí hậu./.