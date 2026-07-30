Australia bắt đầu xử lý Telegram vì không gỡ nội dung khủng bố

Văn phòng Ủy viên An toàn điện tử Australia (eSafety) cho biết họ đã quyết định hành động sau khi Telegram không gỡ bỏ các video về các vụ hành quyết khủng bố và các vụ xả súng hàng loạt.

“Vụ việc này liên quan đến các nội dung và một số hành vi bạo lực cực đoan khét tiếng nhất trong lịch sử gần đây, bao gồm cả tài liệu về các vụ tấn công khủng bố ở Christchurch và Buffalo. Chúng tôi cáo buộc những nội dung này vẫn có thể truy cập được trên dịch vụ rất lâu dù Telegram đã được thông báo”, Ủy viên An toàn điện tử Julie Inman Grant cho biết trong một thông báo.

Telegram liên tục vướng vào các rắc rối pháp lý tại nhiều nước trên thế giới (Ảnh: Reuters)

Theo luật, việc không tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn của Australia có thể dẫn đến các hình phạt dân sự lên tới 54,6 triệu AUD (tương đương 38 triệu USD).

Trong một phản ứng sau quyết định của nhà chức trách Australia, đại diện Telegram đã bác bỏ những cáo buộc này và cho biết sẽ phản bác tại tòa án.

Người phát ngôn của nền tảng nhắn tin này cũng khẳng định những nỗ lực chống khủng bố của Telegram đã được ghi nhận rõ ràng, với hàng nghìn cộng đồng cực đoan đã bị nền tảng này chặn chỉ riêng trong năm 2026.

Theo hồ sơ gửi tòa án, eSafety cho biết người dùng Telegram tại Australia đã báo cáo với nền tảng này về việc nhìn thấy 12 bài đăng có nội dung ủng hộ khủng bố từ tháng 7-10/2025, trong đó có 3 bài đăng chứa nội dung khủng bố. Tuy nhiên, nền tảng này đã không gỡ bỏ 10 bài đăng hoặc đình chỉ hoặc chặn các tài khoản đã đăng tải nội dung đó.

Telegram là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới, với hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Người sáng lập công ty là Pavel Durov, gốc Nga, đã rời Nga vào năm 2014, chuyển đến Dubai vào năm 2017. Nền tảng này đã trở thành một nguồn phát tán thông tin và kênh liên lạc quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hôm 29/7, Nga ra lệnh truy tố Pavel Durov vì tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố, cáo buộc rằng ứng dụng này đang được các điệp viên Ukraine sử dụng để tổ chức các cuộc tấn công bên trong Nga.