Australia có ca tử vong thứ 3 do dịch bệnh Covid-19

Cơ quan y tế bang New South Wales ngày 8/3 thông báo, bang này ghi nhận 38 ca nhiễm Covid-19, trong đó có ít nhất 8 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 2 ca tử vong và nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 82 tuổi.



Như vậy, tính đến hôm nay, Australia đã có 78 ca mắc Covid-19, tăng gấp 3 lần so với con số 26 ca nhiễm được công bố vào chủ nhật tuần trước.

Đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19. Ảnh: Sky News.

Các bang của Australia đã lên kế hoạch chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi dịch Covid-19 lây lan nhanh. Trong đó, các cơ quan quản lý thảm họa của bang Queensland đã chuyển sang chế độ chiến tranh để chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng. Bang Queensland đã yêu cầu gần 3.000 người tự cách ly sau khi những người này trở về từ Trung Quốc và Iran, đồng thời thiết lập một số phòng khám dã chiến bên ngoài các bệnh viện để có thể nhanh chóng làm các xét nghiệm Covid-19 và chuẩn bị kế hoạch khám sàng lọc và cách ly bệnh nhân tại nhà trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.



Chính phủ Australia tuần qua tuyên bố sẽ chi 1 tỉ đôla Australia (AUD) để hỗ trợ lĩnh vực y tế công cộng đối phó với dịch Covid-19, trong đó chính quyền liên bang sẽ cung cấp 500 triệu AUD và phần còn lại sẽ do chính quyền các bang đảm bảo. Ngoài ra, chính phủ Australia cũng đang cân nhắc gói kích thích kinh tế trị giá 5 tỉ AUD để hỗ trợ các hội đồng địa phương và hoãn/giảm nợ cho người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này.

Trong một diễn biến khác có liên quan, các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng mỗi ngày tại New Zealand và đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 5 ca nhiễm. Cơ quan y tế New Zealand cho biết, trường hợp nhiễm bệnh thứ 5 là 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi, bị lây nhiễm từ 1 người trở về từ Iran. Ngoài ra, New Zealand hiện có 2 trường hợp nghi nhiễm khác và 43 nhân viên y tế đang được cách ly./.