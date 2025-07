Australia công bố các biện pháp ngăn chặn làn sóng bài Do Thái

Ngày 10/7, Australia công bố kế hoạch chống lại các hành động bài Do Thái. Đây là một kế hoạch tổng thể, cụ thể, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp. Theo đó, chính phủ Australia sẽ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về chống lại các hành động bài Do Thái và nâng cao hiểu biết của đội ngũ thực thi pháp luật, bao gồm cả lực lượng cảnh sát, về vấn đề này.

Bà Jillian Segal công bố kế hoạch chống lại các hành động bài Do Thái. Nguồn: Nikki Short

Kế hoạch nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh các nỗ lực chống lại hành động bài Do Thái. Đặc biệt, kế hoạch đề xuất việc chính phủ Australia sẽ cắt nguồn tài trợ cho các trường đại học và các tổ chức nghệ thuật nếu không có hành động ngăn chặn hiệu quả các hành vi bài Do Thái từ nhân viên, sinh viên và nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng kêu gọi các lực lượng thực thi pháp luật phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng người Do Thái tại Australia. Không chỉ vậy, việc kiểm soát các hành động bài Do Thái trên mạng xã hội cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt hơn để tránh lan truyền các tư tưởng cực đoan.

Bà Jillian Segal, Đặc phái viên của chính phủ Australia chống lại bài Do Thái, khẳng định đây là kế hoạch tổng thể giúp Australia hạn chế các hành động bài Do Thái.

“Kế hoạch được công bố ngày hôm nay nhắm vào hành động. Nó xây dựng cấu trúc, xác định các ưu tiên và trách nhiệm của mọi người trong việc phản ứng với các hành động bài Do Thái, chứ không phải là tài liệu mang tính biểu tượng. Đây là một kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy việc chống lại phong trào bài Do Thái trong luật pháp, trong các lớp học, trường đại học, cơ quan báo chí, nơi làm việc và cả không gian mạng, cũng như trong các tổ chức công”, bà Segal nói.

Australia công bố kế hoạch chống lại các hành động bài Do Thái trong bối cảnh các hành vi này đang gia tăng nhanh chóng tại nước này kể từ sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và gần đây là chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza. Theo bà Jillian Segal, các hành động bài Do Thái tại nước này đã tăng tới 300% trong năm qua, với nhiều hình thức đa dạng như viết và vẽ hình ảnh bài Do Thái lên tường, xe ô tô; các hành động phá hoại như đốt xe, đốt nhà thờ; quấy rối và bạo lực thể xác. Trước thực tế này, Australia hy vọng kế hoạch công bố ngày hôm nay sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và giúp hạn chế các hành động bài Do Thái tại nước này.