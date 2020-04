Australia đặt ra 3 mục tiêu trước khi nới lỏng giãn cách xã hội

Ba mục tiêu mà Australia cần đạt được trước khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đều không liên quan đến số lượng người bị bệnh, tỷ lệ số ca bệnh mới cũng như các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Vậy đâu chính là thước đo để Australia có thể yên tâm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội?

Các quy định về giãn cách xã hội đã làm mất đi sự nhộn nhịp vốn có của một trong những thắng cảnh nổi tiến nhất của Australia là Sydney Opera House.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua (16/4), Thủ tướng Australia Scott Morrsion khẳng định, nước này có thể sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong 4 tuần tới nếu ba mục tiêu sau đây đạt được kết quả như mong muốn.

Thứ nhất là mở rộng diện được xét nghiệm để phát hiện thêm các ca Covid-19 trong cộng đồng.

Thứ hai là tăng cường năng lực truy tìm các trường hợp đã tiếp xúc với người bị bệnh để sớm khoanh vùng và cách ly những đối tượng có nguy cơ cao.

Thứ ba là tăng cường năng lực ứng phó với dịch bệnh của các địa phương.

Mặc dù nêu rõ 3 điều kiện để nới lỏng giãn cách xã hội song không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, con số nào được đưa ra cho thấy bản thân chính phủ Australia cũng đang rất thận trọng và không muốn sớm đặt ra mục tiêu cụ thể hay tạo ra bất kỳ sự kỳ vọng nào. Vì không có sự định lượng cụ thể nào nên cũng khó có thể đoán biết khi nào Australia đạt được mục tiêu như nước này mong muốn. Và như vậy thời gian duy trì các biện pháp giãn cách xã hội như hiện tại có thể là 4 tuần tới hoặc cũng có thể kéo dài hơn nữa.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng, trong 3 mục tiêu mà Australia đưa ra làm cơ sở để nới lỏng giãn cách xã hội không đề cập số lượng ca bệnh cũng như tỷ lệ số ca mới mỗi ngày. Ba mục tiêu này chỉ thể hiện các nỗ lực nhằm sớm phát hiện ca bệnh mới và khả năng ứng phó với dịch bệnh. Qua đó có thể thấy, mặc dù đang nỗ lực để làm giảm số ca bệnh mới và hạn chế sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng song Australia dường như không hy vọng sẽ không xuất hiện ca bệnh mới cũng như loại bỏ hoàn toàn được việc lây nhiễm trong cộng đồng.

Mục tiêu mà Australia đưa ra cho thấy nước này dường như đang chấp nhận thực tế là sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn ca bệnh trong giai đoạn hiện tại. Thay vào đó Australia chú trọng vào việc phát hiện sớm và khả năng các cơ sở y tế trong cả nước có thể đáp ứng khi dịch bệnh bùng phát.

Sự thận trọng trong việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được chính phủ Australia đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia Châu Âu như Tây Ban Nha, Đức...đã nới lỏng các biện pháp kiểm dịch. Không thể khen hay chê quyết định của mỗi quốc gia vì tình hình dịch bệnh ở mỗi nước không giống nhau, điều kiện cơ sở hạ tầng và nền tảng xã hội cũng khác nhau song có điều chắc chắn là quyết định của mỗi chính phủ đều được đưa ra dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng.

Tuy vậy, điều rõ ràng là sau một thời gian xã hội gần như bị ngưng trệ, nhiều thói quen sinh hoạt phải thay đổi thì không chỉ người dân mà các chính phủ đều mong muốn xã hội vận hành trở lại để người dân được thoải mái hơn trong khi các hoạt động kinh tế, xã hội được phục hồi.

Trong lúc chờ chính phủ ra quyết định, dư luận Australia đang thảo luận về các biện pháp sẽ được nới lỏng trước. Theo giáo sư Peter Collignon chuyên về bệnh truyền nhiễm thuộc Trường Đại học Quốc gia Australia, các yêu cầu về khoảng cách vật lý giữa mọi người, yêu cầu tất cả những người không khỏe ở trong nhà và đề nghị mọi người hạn chế ra ngoài đường vẫn nên được duy trì để hạn chế sự lây lan của virus.

Tuy nhiên giáo sư Peter Collignon cũng cho biết số lượng người tụ tập ở nơi công cộng, những lý do để người dân được ra khỏi nhà cũng có thể được nới lỏng bởi chừng nào mọi người vẫn giữ được khoảng cách vât lý an toàn thì khả năng lây bệnh sẽ không cao. Đồng thời, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, chính quyền cũng đang xem xét cho phép thực hiện các cuộc phẫu thuật không phải bắt buộc dobệnh viện không bị quá tải và nguồn vật tư y tế cũng dồi dào hơn trước...

Australia đang lên kế hoạch để dần đưa xã hội quay trở lại hoạt động bình thường trong lúc nâng cao năng lực kiểm soát dịch Covid-19. Hiện vẫn còn quá sớm để có thể biết được các bước đi cụ thể song có thể chắc chắn rằng chính phủ nước này đang cân nhắc rất kỹ để đạt được sự cân bằng giữa yếu tố đảm bảo sức khỏe người dân và sự vận hành của xã hội. Chỉ có như vậy, Australia mới cùng lúc thực hiện được hai mục tiêu là giảm thiểu thiệt hại cả về sức khỏe và kinh tế do dịch Covid-19 gây nên./.