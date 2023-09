Australia đối mặt mùa hè nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng lan rộng

Người dân thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia đang trải qua tháng 9 nóng nhất trong 23 năm trở lại đây khi đang mùa xuân song nhiệt độ nhiều nơi đã lên đến hơn 30 độ trong những ngày qua. Theo dự báo, lần đầu tiên tại Sydney, trong tháng 9- tháng mùa xuân mà nhiệt độ có 5 ngày liên tục trên 30 độ C.

Bảng dự báo nhiệt độ tại bang New South Wales ngày 19/09/2023. Màu càng đậm thì nhiệt độ càng cao. Nguồn: Weather Zone

Nắng nóng trong những ngày qua đang làm gia tăng khả năng cháy rừng. Theo Ủy viên cứu hỏa bang New South Wales Rob Rogers, tại bang New South Wales đang có 59 đám cháy rừng, trong đó 5 đám cháy vẫn chưa kiểm soát được. Trước thực tế này, hôm 19/9, lệnh cấm lửa hoàn toàn bắt đầu có hiệu lực trên toàn bộ khu vực Sydney mở rộng và vùng bờ biển phía Nam của bang New South Wales để làm giảm khả năng xảy ra các đám cháy do hành động bất cẩn của người dân.

Trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và xuất hiện nguy cơ cháy rừng, hơn 20 trường học tại vùng bờ biển phía Nam của bang New South Wales bị buộc phải đóng cửa ngày hôm nay.

Không chỉ diễn ra ở bang New South Wales, nắng nóng cũng được cho là sẽ di chuyển lên phía bắc, đến bang Queensland, lãnh thổ Bắc Australia và bang Tây Australia, khi có nơi lên đến 40 độ C.

Mặc dù Cơ quan khí tượng Australia chưa chính thức xác nhận, song theo các chuyên gia, thời tiết và khí hậu ở nước này đã hội đủ các yếu tố như nắng nóng, nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn, để khẳng định Australia đang phải đối mặt với hiện tượng El Nino. Hiện nay, một số cơ quan khí tượng trong đó có Tổ chức Khí tượng thế giới đã khẳng định sự trở lại của hiện tượng El Nino ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.