Australia thúc đẩy xây dựng căn cứ hải quân tại Papua New Guinea

Australia và Papua New Guinea hôm nay (5/8) quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác kinh tế và chiến lược toàn diện nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt. Thỏa thuận này được ký trong bối cảnh Australia quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy việc thành lập một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Australia tại Papua New Guinea.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (phải) và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape trong cuộc gặp tại Australia vào năm 2019. Ảnh Twitter.

Tại hội nghị đặc biệt này, Thủ tướng Australia Scott Morrion và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác kinh tế và chiến lược toàn diện. Đây là thỏa thuận Đối tác kinh tế và chiến lược toàn diện thứ 5 Australia ký với nước ngoài. Trước đó, nước này đã ký các thỏa thuận tương tự với Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore và Indonesia.

Theo tin từ báo điện tử Người Australia, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Australia và Papua New Guinea cũng nhất trí sẽ tiến hành đàm phán về một hiệp ước an ninh song phương trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng tại Papua New Guinea và chính quyền địa phương tại Papua New Guinea đang quan ngại về kế hoạch phát triển căn cứ hải quân chung của Australia và Mỹ tại nước này.

Trước đó vào tháng 3/2019, Bộ Quốc phòng Australia và Papua New Guinea đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng căn cứ hải quân Lombrum trên đảo Manus của Papua New Guinea.

Trong một phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh, Thủ tướng Morrison khẳng định hiệp ước an ninh sẽ cung cấp khuôn khổ cho các hợp tác mở rộng trong tương lai giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự ràng buộc và hợp tác lâu dài giữa Australia và Papua New Guinea.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Australia cam kết sẽ sử dụng kinh phí từ quỹ cơ sở hạ tầng của nước này dành cho các quốc đảo Thái Bình Dương để đầu tư xây dựng một nhà máy điện mặt trời tại Papua New Guinea. Ngoài ra, Australia cũng sẽ hỗ trợ Papua New Guinea 45 triệu AUD để đào tạo nghề cho người dân nước này và 6,5 triệu AUD cho chương trình hợp tác quốc phòng song phương trong năm nay./.