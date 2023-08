Bà Aung San Suu Kyi được ân xá một phần án phạt tù

Theo truyền thông Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi nằm trong số hơn 7.000 tù nhân được Chính quyền quân sự ân xá để kỷ niệm ngày lễ đặc biệt của Phật giáo. Quyết định ân xá được áp dụng cho 5 trong số 19 bản án hình sự mà bà Aung San Suu Kyi bị kết án. Theo đó, bà được giảm 6 trong tổng số 33 năm tù giam.

Cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi (Nguồn: Sentinel)

Ngoài bà Aung San Suu Kyi, cựu Tổng thống Win Myint được ân xá 4 năm tù giam. Bên cạnh đó, 125 tù nhân nước ngoài cũng đã được ân xá và trả tự do.

Tuần trước, một quan chức giấu tên của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bị giải thể cho biết bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ nhà tù đến một khu phức hợp cao cấp của Chính phủ kể từ hôm 24/7.

Quyết định ân xá bà Aung San Suu Kyi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar tuyên bố tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, kể từ ngày 1/8. Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar cũng cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành Tổng tuyển cử.

Những chuyển biến động thái đa chiều gần đây tại Myanmar được cho sẽ tác động mạnh mẽ đến lập trường, quan điểm của các quốc gia ASEAN trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Indonesia vào đầu tháng 9 tới.