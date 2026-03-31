中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng ở miền Nam Lebanon

Thứ Ba, 06:53, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã thiệt mạng trong hai vụ việc riêng biệt ở miền Nam Lebanon trong hôm qua (30/3). Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra khi Israel tăng cường các cuộc không kích dữ dội tại khu vực này.

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, hai binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng hôm qua, sau khi một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân phá hủy chiếc xe của họ ở khu vực Bani Hayyan thuộc miền Nam Lebanon. Hai binh sĩ khác bị thương trong vụ nổ.

Trước đó, một binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia đã thiệt mạng vào rạng sáng hôm qua, khi một quả đạn pháo phát nổ tại làng Adchit Al-Qusayr, miền Nam Lebanon. Một binh sĩ gìn giữ hòa bình khác bị thương nặng vào thời điểm đó.

Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thiệt mạng ở miền Nam Lebanon. (Ảnh: Reuters)

UNIFIL đã mạnh mẽ lên án các vụ việc này và cho biết đang điều tra nguyên nhân. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên của lực lượng này, sau khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát từ ngày 2/3.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Indonesia lên án vụ việc và cho rằng bất kỳ hành động gây hại nào cho lực lượng gìn giữ hòa bình đều không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại sự lên án của quốc gia này đối với các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Lebanon.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm qua đã lên án và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sau "các sự cố cực kỳ nghiêm trọng" nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc miền Nam Lebanon thiệt mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

6 lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Sudan
6 lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Sudan

VOV.VN - Ít nhất 6 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được xác định đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một cơ sở của Liên hợp quốc ở Sudan ngày 13/12.

Indonesia cam kết cử 20.000 quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Indonesia cam kết cử 20.000 quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 23/9 tuyên bố Indonesia sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho hòa bình toàn cầu, bao gồm triển khai 20.000 quân nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. 

Kỷ niệm 77 năm Ngày Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Kỷ niệm 77 năm Ngày Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ngày 29/5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ