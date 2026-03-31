Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng ở miền Nam Lebanon

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, hai binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng hôm qua, sau khi một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân phá hủy chiếc xe của họ ở khu vực Bani Hayyan thuộc miền Nam Lebanon. Hai binh sĩ khác bị thương trong vụ nổ.

Trước đó, một binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia đã thiệt mạng vào rạng sáng hôm qua, khi một quả đạn pháo phát nổ tại làng Adchit Al-Qusayr, miền Nam Lebanon. Một binh sĩ gìn giữ hòa bình khác bị thương nặng vào thời điểm đó.

UNIFIL đã mạnh mẽ lên án các vụ việc này và cho biết đang điều tra nguyên nhân. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên của lực lượng này, sau khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát từ ngày 2/3.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Indonesia lên án vụ việc và cho rằng bất kỳ hành động gây hại nào cho lực lượng gìn giữ hòa bình đều không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại sự lên án của quốc gia này đối với các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Lebanon.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm qua đã lên án và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sau "các sự cố cực kỳ nghiêm trọng" nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon.