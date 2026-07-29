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Bà Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, cam kết lập lại ổn định

Thứ Tư, 05:39, 29/07/2026
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VOV.VN - Bà Keiko Fujimori đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, cam kết khôi phục ổn định chính trị, tăng cường an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ vẫn đối mặt với nhiều thách thức và chia rẽ.

Trong bài phát biểu nhậm chức, bà Keiko Fujimori 51 tuổi cam kết khôi phục ổn định chính trị, tăng cường an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư.

ba keiko fujimori tuyen the nham chuc tong thong peru, cam ket lap lai on dinh hinh anh 1
Bà Keiko Fujimori đắc cử Tổng thống Peru. Ảnh: F.24

Chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào các biện pháp mạnh nhằm đối phó tội phạm và nạn tống tiền, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng thông qua tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư.

“Trước lịch sử và trước toàn thể nhân dân, tôi đã tuyên thệ thực hiện lời thề thiêng liêng nhất của một công dân: bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ các quyền tự do của người dân và cống hiến mỗi ngày trong cuộc đời mình vì sự phát triển và thịnh vượng của Peru. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra một chặng đường mới và viết nên tương lai của đất nước trong 5 năm tới”, bà Keiko Fujimori nói.

Đảng Lực lượng Nhân dân của bà Keiko Fujimori, cùng các đồng minh dự kiến nắm giữ khoảng một nửa số ghế tại Thượng viện trong nhiệm kỳ mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chính phủ triển khai chương trình nghị sự và giảm nguy cơ tổng thống bị phế truất như từng xảy ra nhiều lần trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, lễ nhậm chức diễn ra trong bối cảnh xã hội Peru vẫn còn chia rẽ sâu sắc. Nhiều lực lượng đối lập kêu gọi chính quyền mới xem xét lại các đạo luật bị cho là làm suy yếu cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, đồng thời thành lập ủy ban điều tra cái chết của khoảng 50 người trong các cuộc biểu tình cuối năm 2022 và đầu năm 2023 sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất. 

Dù nhiều năm liên tiếp đối mặt với biến động chính trị, Peru vẫn được đánh giá là một trong những nền kinh tế ổn định của khu vực Mỹ Latinh nhờ chính sách tài khóa thận trọng. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển giữa khu vực ven biển và vùng cao nguyên vẫn được xem là một trong những thách thức lớn đối với chính quyền mới.

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Quốc hội Peru phế truất Tổng thống Dina Boluarte

VOV.VN - Rạng sáng 10/10 (theo giờ Việt Nam), Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết phế truất Tổng thống Dina Boluarte. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội José Jeri, 38 tuổi, được bầu làm Tổng thống lâm thời, điều hành đất nước cho đến cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.

Thu Hoài/VOV1
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