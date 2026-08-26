Ba Lan cùng 3 đồng minh NATO ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không Piorun

Thỏa thuận được ký tại nhà máy MESKO S.A. ở Skarżysko-Kamienna thuộc miền Trung Nam Ba Lan, giữa Cơ quan Vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan và công ty MESKO S.A., một nhà sản xuất quốc phòng nội địa. Nội dung thỏa thuận khung bao gồm việc cung cấp vài nghìn tên lửa cùng hàng trăm bệ phóng của hệ thống Piorun, kèm theo các gói mô phỏng, đào tạo và hậu cần.

Piorun là hệ thống phòng không vác vai do Ba Lan sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bay tầm thấp.(Ảnh: PAP)

Hơn 80% số lượng trang thiết bị sẽ được bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Ba Lan, phần còn lại dành cho Quân đội Litva, Latvia và Na Uy. Việc mua sắm sẽ được tài trợ chủ yếu thông qua chương trình Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz đánh giá, đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử dành cho hệ thống Piorun. Thỏa thuận cho thấy Ba Lan không chỉ dẫn đầu về chi tiêu quốc phòng mà còn có thể trở thành nhà xuất khẩu thiết bị quân sự quan trọng trong khu vực. Ông Kosiniak-Kamysz cho biết thêm, thỏa thuận khung này chưa phải là đơn hàng cuối cùng. Hợp đồng thực hiện quy định chi tiết về tài chính và tiến độ giao hàng dự kiến sẽ được ký trong vài ngày tới.

Trong khi đó, bà Sobkowiak-Czarnecka, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, Piorun là sản phẩm xuất khẩu quốc phòng hàng đầu của Ba Lan. Hầu hết các quốc gia EU đều bày tỏ quan tâm đến việc mua hệ thống này. Theo bà, việc các đối tác Litva, Latvia và Na Uy quyết định mua hệ thống này cùng Ba Lan đánh dấu giai đoạn mới của chương trình SAFE, chuyển từ mua sắm riêng lẻ sang mua sắm chung.

Hệ thống Piorun là vũ khí phòng không tầm thấp do Ba Lan sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Piorun hiện được nhiều quốc gia sử dụng, bao gồm Mỹ, Na Uy, Estonia, Latvia và một số nước châu Âu khác.

Theo giới phân tích, thỏa thuận này không chỉ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ba Lan và các đồng minh ở sườn phía Đông của NATO mà còn khẳng định vai trò ngày càng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong khu vực.