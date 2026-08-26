English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ba Lan cùng 3 đồng minh NATO ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không Piorun

Thứ Tư, 06:35, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba Lan cùng ba đồng minh NATO gồm Litva, Latvia và Na Uy mới đây đã ký thỏa thuận đặt mua hàng nghìn hệ thống phòng không vác vai Piorun do Ba Lan sản xuất, với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ euro.

Thỏa thuận được ký tại nhà máy MESKO S.A. ở Skarżysko-Kamienna thuộc miền Trung Nam Ba Lan, giữa Cơ quan Vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan và công ty MESKO S.A., một nhà sản xuất quốc phòng nội địa. Nội dung thỏa thuận khung bao gồm việc cung cấp vài nghìn tên lửa cùng hàng trăm bệ phóng của hệ thống Piorun, kèm theo các gói mô phỏng, đào tạo và hậu cần.

ba lan cung 3 dong minh nato ky thoa thuan mua he thong phong khong piorun hinh anh 1
Piorun là hệ thống phòng không vác vai do Ba Lan sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bay tầm thấp.(Ảnh: PAP)

Hơn 80% số lượng trang thiết bị sẽ được bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Ba Lan, phần còn lại dành cho Quân đội Litva, Latvia và Na Uy. Việc mua sắm sẽ được tài trợ chủ yếu thông qua chương trình Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz đánh giá, đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử dành cho hệ thống Piorun. Thỏa thuận cho thấy Ba Lan không chỉ dẫn đầu về chi tiêu quốc phòng mà còn có thể trở thành nhà xuất khẩu thiết bị quân sự quan trọng trong khu vực. Ông Kosiniak-Kamysz cho biết thêm, thỏa thuận khung này chưa phải là đơn hàng cuối cùng. Hợp đồng thực hiện quy định chi tiết về tài chính và tiến độ giao hàng dự kiến sẽ được ký trong vài ngày tới.

Trong khi đó, bà Sobkowiak-Czarnecka, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, Piorun là sản phẩm xuất khẩu quốc phòng hàng đầu của Ba Lan. Hầu hết các quốc gia EU đều bày tỏ quan tâm đến việc mua hệ thống này. Theo bà, việc các đối tác Litva, Latvia và Na Uy quyết định mua hệ thống này cùng Ba Lan đánh dấu giai đoạn mới của chương trình SAFE, chuyển từ mua sắm riêng lẻ sang mua sắm chung.

Hệ thống Piorun là vũ khí phòng không tầm thấp do Ba Lan sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Piorun hiện được nhiều quốc gia sử dụng, bao gồm Mỹ, Na Uy, Estonia, Latvia và một số nước châu Âu khác.

Theo giới phân tích, thỏa thuận này không chỉ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ba Lan và các đồng minh ở sườn phía Đông của NATO mà còn khẳng định vai trò ngày càng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong khu vực.

Như Hoa/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NATO tăng cường tuần tra không phận Ba Lan và các nước Baltic trước áp lực mới
NATO tăng cường tuần tra không phận Ba Lan và các nước Baltic trước áp lực mới

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực thực hiện các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để luyện tập về khả năng sẵn sàng đáp trả của khối này trước các áp lực đảm bảo an ninh từ cuộc xung đột.

NATO tăng cường tuần tra không phận Ba Lan và các nước Baltic trước áp lực mới

NATO tăng cường tuần tra không phận Ba Lan và các nước Baltic trước áp lực mới

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực thực hiện các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để luyện tập về khả năng sẵn sàng đáp trả của khối này trước các áp lực đảm bảo an ninh từ cuộc xung đột.

NATO tuyên bố mạnh mẽ sau vụ máy bay không người lái xâm phạm Ba Lan và Romania
NATO tuyên bố mạnh mẽ sau vụ máy bay không người lái xâm phạm Ba Lan và Romania

VOV.VN - Ngày 12/8, các thành viên NATO đã họp khẩn để thảo luận về các vụ xâm phạm không phận Ba Lan và Romania gần đây và ra kết luận Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự cố này.

NATO tuyên bố mạnh mẽ sau vụ máy bay không người lái xâm phạm Ba Lan và Romania

NATO tuyên bố mạnh mẽ sau vụ máy bay không người lái xâm phạm Ba Lan và Romania

VOV.VN - Ngày 12/8, các thành viên NATO đã họp khẩn để thảo luận về các vụ xâm phạm không phận Ba Lan và Romania gần đây và ra kết luận Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự cố này.

Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này
Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này

VOV.VN - Ngày 12/8, Ba Lan đã chính thức yêu cầu SpaceX đảo ngược quyết định loại nước này khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của dịch vụ Starlink, đồng thời kêu gọi các nước EU lên tiếng trước xu hướng hành động thiếu công bằng của các tập đoàn công nghệ lớn.

Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này

Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này

VOV.VN - Ngày 12/8, Ba Lan đã chính thức yêu cầu SpaceX đảo ngược quyết định loại nước này khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của dịch vụ Starlink, đồng thời kêu gọi các nước EU lên tiếng trước xu hướng hành động thiếu công bằng của các tập đoàn công nghệ lớn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ