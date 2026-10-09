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Ba Lan họp khẩn, siết an ninh trường học sau các vụ bạo lực

Thứ Sáu, 06:39, 09/10/2026
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VOV.VN - Chiều 8/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau hai vụ tấn công trường học chỉ trong vòng hai ngày khiến nhiều người thương vong.

Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp hôm thứ 5 (8/10) với các Bộ trưởng và quan chức an ninh cấp cao sau hai vụ tấn công bạo lực tại các trường học trong tuần này. Thủ tướng nhấn mạnh tuần này đã liên tiếp xảy ra hai vụ bạo lực được báo cáo tại các trường học ở Ba Lan. Ngay trong ngày 8/10, một cựu học sinh 15 tuổi đã tấn công ba nhân viên nhà trường bằng một vật sắc nhọn tại một trường học ở gần thị trấn Wyszków, cách thủ đô Ba Lan khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Theo các nhà chức trách, một người lao công 37 tuổi của trường học đã thiệt mạng và hai người khác bị thương.

ba lan hop khan, siet an ninh truong hoc sau cac vu bao luc hinh anh 1
Ảnh theo PAP

Cũng trong ngày 8/10, các nhà chức trách cho biết cảnh sát đã  bắt giữ  một thiếu niên 17 tuổi ở thị trấn Sierpc thuộc miền Trung Ba Lan. Đối tượng này có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công tại một trường học và mang theo hai con dao trong ba lô. Một ngày trước đó, một thanh niên 19 tuổi  đã dùng dao  tấn công các bạn học và giáo viên tại một trường dạy nghề ở Ostrołęka, cách thủ đô khoảng 120 km về phía Đông Bắc, làm bị thương 5 học sinh, 2 giáo viên và 2 người lớn khác.

Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, Bộ Giáo dục của Ba Lan đã công bố một nỗ lực mới nhằm tăng cường các quy trình an toàn trường học trong các tình huống khẩn cấp. Bộ cho biết, chương trình này được phối hợp với Bộ Nội vụ, dựa trên một sáng kiến ​​an toàn trường học hiện có được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng. Bộ này cho biết thêm mỗi trường sẽ tổ chức ít nhất một buổi tập huấn trong năm nay tập trung vào các quy trình an toàn khẩn cấp.

Dự kiến, Bộ Giáo dục cũng sẽ phát hành một cuốn cẩm nang an toàn dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, đề cập đến các mối đe dọa khác nhau và hướng dẫn các cách ứng phó với học sinh. Cuốn cẩm nang này sẽ dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 và sẽ có hai phiên bản dành riêng cho từng độ tuổi.

Hải Đăng/VOV-Praha
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