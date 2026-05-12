Ba Lan yêu cầu dẫn độ cựu bộ trưởng bị truy nã vì tội tham nhũng

Ông Ziobro, cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan, đã rời khỏi nước này vào cuối năm 2025, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn lệnh bắt giữ và các công tố viên chính thức khởi tố ông với 26 cáo buộc hình sự. Theo điều tra của Ba Lan, ông Ziobro đã ở Budapest trong một thời gian dài và Chính quyền Hungary dưới thời ông Orbán đã cấp cho ông này và cựu Thứ trưởng Ba Lan Romanowski quy chế bảo hộ quốc tế.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek nhấn mạnh, Bộ này sẽ gửi công văn chính thức yêu cầu Washington và Budapest giải thích cơ sở pháp lý cho phép ông Ziobro rời Hungary và nhập cảnh vào Mỹ mặc dù ông này không có giấy tờ đi lại hợp lệ.

Theo ông Żurek, yêu cầu dẫn độ không chỉ là thủ tục pháp lý thông thường mà còn thể hiện cam kết của chính quyền hiện tại trong việc khôi phục nhà nước pháp quyền. Các cáo buộc chống lại ông Ziobro không phải là tranh chấp chính trị đơn thuần mà là những vi phạm hình sự rõ ràng, đòi hỏi phải được xử lý nghiêm minh. Việc Bộ Tư pháp chủ động liên hệ với hai quốc gia liên quan nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định lập trường kiên quyết của Ba Lan trong việc xử lý triệt để các vụ việc tham nhũng xảy ra dưới thời chính phủ trước.

Trước đó trong chiến dịch tranh cử, tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar tuyên bố, nếu hai nhân vật này vẫn còn lưu trú tại Hungary sau khi ông đắc cử, ông sẽ tiến hành dẫn độ ngay lập tức.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Luật sư Ba Lan cảnh báo, bất kỳ thủ tục dẫn độ nào cũng sẽ kéo dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống tư pháp quốc tế. Dù bằng chứng pháp lý của Ba Lan là rõ ràng, tuy nhiên yếu tố ngoại giao và chính trị có thể làm chậm trễ hoặc phức tạp hóa toàn bộ quá trình này.