  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ba Lan yêu cầu dẫn độ cựu bộ trưởng bị truy nã vì tội tham nhũng

Thứ Ba, 06:06, 12/05/2026
VOV.VN - Ngày 11/5, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek cho biết, nước này sẽ chính thức gửi yêu cầu dẫn độ đối với ông Zbigniew Tadeusz Ziobro, cựu bộ trưởng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng, sau khi ông Ziobro xác nhận đang ở Mỹ.

Ông Ziobro, cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan, đã rời khỏi nước này vào cuối năm 2025, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn lệnh bắt giữ và các công tố viên chính thức khởi tố ông với 26 cáo buộc hình sự. Theo điều tra của Ba Lan, ông Ziobro đã ở Budapest trong một thời gian dài và Chính quyền Hungary dưới thời ông Orbán đã cấp cho ông này và cựu Thứ trưởng Ba Lan Romanowski quy chế bảo hộ quốc tế.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Ziobro. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek nhấn mạnh, Bộ này sẽ gửi công văn chính thức yêu cầu Washington và Budapest giải thích cơ sở pháp lý cho phép ông Ziobro rời Hungary và nhập cảnh vào Mỹ mặc dù ông này không có giấy tờ đi lại hợp lệ.

Theo ông Żurek, yêu cầu dẫn độ không chỉ là thủ tục pháp lý thông thường mà còn thể hiện cam kết của chính quyền hiện tại trong việc khôi phục nhà nước pháp quyền. Các cáo buộc chống lại ông Ziobro không phải là tranh chấp chính trị đơn thuần mà là những vi phạm hình sự rõ ràng, đòi hỏi phải được xử lý nghiêm minh. Việc Bộ Tư pháp chủ động liên hệ với hai quốc gia liên quan nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định lập trường kiên quyết của Ba Lan trong việc xử lý triệt để các vụ việc tham nhũng xảy ra dưới thời chính phủ trước.

Trước đó trong chiến dịch tranh cử, tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar tuyên bố, nếu hai nhân vật này vẫn còn lưu trú tại Hungary sau khi ông đắc cử, ông sẽ tiến hành dẫn độ ngay lập tức.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Luật sư Ba Lan cảnh báo, bất kỳ thủ tục dẫn độ nào cũng sẽ kéo dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống tư pháp quốc tế. Dù bằng chứng pháp lý của Ba Lan là rõ ràng, tuy nhiên yếu tố ngoại giao và chính trị có thể làm chậm trễ hoặc phức tạp hóa toàn bộ quá trình này.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Bangladesh lại gửi Ấn Độ yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina
Bangladesh lại gửi Ấn Độ yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

VOV.VN - Chính quyền lâm thời tại Bangladesh vừa tiếp tục gửi một công hàm ngoại giao mới tới Ấn Độ, yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, người được cho là đang sống lưu vong tại một địa điểm bí mật ở thủ đô New Delhi.

Ấn Độ xem xét yêu cầu dẫn độ bà Sheikh Hasina của chính quyền lâm thời Bangladesh
Ấn Độ xem xét yêu cầu dẫn độ bà Sheikh Hasina của chính quyền lâm thời Bangladesh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 26/11 cho biết nước này đang xem xét yêu cầu từ chính phủ lâm thời Bangladesh về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina về nước để chịu án tử hình.

Bangladesh chính thức yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina
Bangladesh chính thức yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

VOV.VN - Chính phủ lâm thời Bangladesh hôm nay (23/12) đã chính thức gửi công hàm ngoại giao tới Ấn Độ, yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, người đã rời khỏi Bangladesh hồi tháng 8 giữa làn sóng biểu tình của sinh viên yêu cầu bà từ chức.

