Bangkok (Thái Lan) tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận thủ đô

Trước tình hình khẩn cấp, Thống đốc Chadchart Sittipunt sáng 26/9 đã ký quyết định mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa thiên tai trên toàn bộ 50 quận của thành phố. Quyết định này cho phép chính quyền các quận huy động nguồn lực khẩn cấp, phối hợp chặt chẽ với cơ quan trung ương để triển khai cứu hộ và hỗ trợ người dân trên quy mô toàn đô thị.

Tại phía Đông Bangkok, hệ thống kênh rạch chính như Saen Saep, Prawet, Lat Phrao và Prem Prachakorn đều đã đầy nước, nhiều đoạn tràn bờ. Trong sáng nay (26/9), Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) phát cảnh báo khẩn qua hệ thống Cell Broadcast (tin nhắn qua điện thoại di động), yêu cầu các hộ dân sống ven kênh và vùng thấp khẩn trương di dời tài sản, phương tiện lên vị trí cao.

Ratchadapisek - một trong 15 tuyến đường ngập nhất thủ đô Bangkok sáng 26/9/2026.

Ratchadapisek - một trong 15 tuyến đường ngập nhất thủ đô Bangkok sáng 26/9/2026.

Hạ tầng giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn khi 15 tuyến đường huyết mạch bị ngập sâu, trong đó có Vibhavadi, Phahon Yothin, Ngam Wong Wan, Chaeng Watthana, Ram Intra, Din Daeng, Ratchadaphisek, Phetchaburi, Lat Phrao, Srinagarindra, Suwinthawong, Lat Krabang, Pattanakan, On Nut và Sukhumvit. Chính quyền khuyến cáo người dân và du khách tránh di chuyển qua các tuyến đường này. Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cũng cảnh báo hành khách đi sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi cần xuất phát sớm hơn nhiều giờ so với thường lệ, ưu tiên sử dụng tàu điện để giảm nguy cơ trễ chuyến.

Để ứng phó toàn diện, Thống đốc Chadchart đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Trung tâm Chỉ huy Lũ lụt, chỉ đạo kích hoạt 7 nhóm biện pháp trọng yếu, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ bệnh nhân nằm liệt giường và nhóm dễ bị tổn thương. Các trường học do thành phố quản lý sẽ được trưng dụng làm điểm trú ẩn tạm thời với đầy đủ lương thực, nước uống và hạ tầng vệ sinh. Người dân cũng được hướng dẫn chụp ảnh ghi lại thiệt hại tài sản trước và sau lũ để làm căn cứ xin trợ cấp sau này.

Các quầy hàng trống trơn tại 1 chuỗi siêu thị lớn trên đường Rama IX, thủ đô Bangkok trưa 26/9/2026.

Chính quyền thủ đô Bangkok cảnh báo tình hình mưa lớn có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới do vùng áp thấp vẫn bao trùm khu vực thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Nguy cơ ngập sâu tại các quận phía Đông và ven kênh rạch được dự báo duy trì, trong khi giao thông và hoạt động hàng không nhiều khả năng tiếp tục bị gián đoạn.

Trước tình hình này, người dân thủ đô Bangkok đã đổ xô tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi để tích trữ nhu yếu phẩm. Nhiều kệ hàng thực phẩm, rau củ quả trong các chuỗi siêu thị lớn đã gần như trống trơn chỉ trong sáng nay (26/9).

Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan (OCSC) cũng đã ban hành thông báo gửi tới tất cả các cơ quan chính phủ, khuyến nghị xem xét cho phép công chức làm việc tại nhà toàn thời gian trong hai ngày 28 - 29/9, trừ trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, do tình trạng mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực.