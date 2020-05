Báo chí tư nhân Australia lao đao vì Covid-19

Hai tập đoàn báo chí tư nhân lớn nhất Australia là News Corp và Nine Entertainment đang thảo luận về việc bán bớt một số tờ báo sau khi nguồn thu từ quảng cáo suy giảm mạnh do dịch Covid-19 và trước đó là sự phát triển của mạng xã hội.

Ông Michael Miller, giám đốc điều hành News Corp Australia. Ảnh: Mediaweek.

Tờ Người Australia ngày 11/5 cho biết, tập đoàn truyền thông tư nhân News Corp đang trong cuộc đàm phán bán 100 tờ báo địa phương và cộng đồng cho công ty Truyền thông cộng đồng Australia. Bên cạnh đó, truyền thông Australia cũng cho biết, News Corp cũng đang thảo luận về tương lai của một số nhà máy in ở các khu vực.

Trong khi đó, tập đoàn truyền thông Nine Entertainment cũng đang thảo luận về việc bán tờ báo điện tử Stuff chuyên đưa tin về New Zealand cho tập đoàn Truyền thông và giải trí New Zealand (NZME). Mặc dù thông tin về việc kết thúc cuộc đàm phán này vẫn còn nhiều tranh cãi song tập đoàn truyền thông NZME ngày 11/5 đã yêu cầu Chính phủ New Zealand ủng hộ vụ mua bán này.

Trước đó, vào tháng 3/2020, Cơ quan thông tấn Australia (AAP) cũng thông báo sẽ đóng cửa vào tháng 6 năm nay sau 85 năm tồn tại. Hiện tại, một số công ty đang đàm phán mua lại AAP vì vậy có thể cơ quan này sẽ không phải đóng cửa. Tiếp đó, vào tháng 4/2020, News Corp cũng thông báo đình bản 60 tờ báo in địa phương còn công ty Truyền thông Australia cũng phải ngừng in các tờ báo không phải là báo ngày.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các cơ quan báo chí của Australia gặp khó khăn trong đó nổi bật nhất là do sự xuất hiện của các trang mạng xã hội đã khiến cho trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp thay vì quảng cáo trên báo chí truyền thống thì nay chuyển sang quảng cáo trên các mạng xã hội.

Khó khăn vốn đã không nhỏ lại thêm sự bùng phát của dịch Covid-19 kéo theo sự sụt giảm mạnh của thị trường bất động sản khiến các công ty cắt giảm mạnh hơn nữa ngân sách quảng cáo làm cho nhiều tờ báo lâm vào cảnh điêu đứng.

Trước những khó khăn lớn về tài chính, tập đoàn News Corp đang đánh giá lại toàn bộ hoạt động để có phương hướng phát triển mới. Ông Michael Miller, Giám đốc điều hành tập đoàn News Corp cho biết, dịch Covid-19 làm cho các tờ báo mà công ty này sở hữu gặp khó khăn vô cùng lớn và công ty đang làm mọi cách để đảm bảo giữ được việc làm cho người lao động. Trước đó, ông Michael Miller từng tiết lộ rằng, News Corp đang chuyển hướng tập trung vào các sản phẩm điện tử và các mô hình báo chí trả tiền../.