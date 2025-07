Bão Danas đổ bộ 3 lần vào Trung Quốc

Sau khi tàn phá Đài Loan, bão Danas tiếp tục đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Lần thứ nhất vào thành phố Ôn Châu lúc khoảng 9h25 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, lần thứ hai vào thành phố Thụy An lúc khoảng 23h45 với sức gió giảm xuống 1 cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: CFP

Theo dự báo của cơ quan khí tượng nước này, ​​bão Danas sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền và gây mưa lớn cho các tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông. Chuyên gia phân tích khí tượng của mạng Thời tiết Trung Quốc Vu Quần (Yu Qun) cho biết, sau khi đổ bộ, bão Danas sẽ di chuyển về phía Tây và suy yếu. Hoàn lưu áp thấp suy yếu có thể đi sâu vào đất liền, từ Đông sang Tây qua Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây, tiếp tục “sống sót” trong hơn 3 ngày, cuối cùng sẽ suy yếu và tan đi ở miền Bắc Việt Nam.

Trong lịch sử, từng có một cơn bão rất giống Danas, đó là bão Bilis năm 2006. Sau khi đổ bộ, nó vẫn duy trì sức bền siêu mạnh trên đất liền, gây ra mưa lớn liên tục ở miền Nam và Nam Giang Nam Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của bão Danas, nhiều địa phương ở miền Đông và Nam nước này sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một số nơi ở Phúc Kiến, Quảng Đông có lượng mưa lên tới 300mm.

Trước đó, theo Trung tâm ứng phó thiên tai của Đài Loan, trong lần đổ bộ đầu tiên vào hòn đảo này, bão Danas đã khiến 2 người thiệt mạng, hơn 680 người bị thương, hơn 830.000 hộ gia đình trên khắp Đài Loan mất điện, gây thiệt hại hơn 1,4 tỷ Đài tệ (hơn 48 triệu USD) cho ngành nông nghiệp tại đây.