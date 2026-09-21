Bão Dujuan tăng cấp, bắt đầu tấn công Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, cơn bão số 25, có tên quốc tế là Dujuan, đang di chuyển theo hướng Đông Bắc trên vùng biển phía Nam Nhật Bản với vận tốc 25 km/h. Áp suất trung tâm là 960 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 40 mét/giây, tốc độ gió tức thời tối đa là 55 mét/giây. Gió giật mạnh từ 25 mét/giây trở lên trong bán kính 185km.

Bản đồ hoàn lưu và hướng đi của bão Dujuan do Hiệp hội khí tượng Nhật Bản lập

Với bán kính ảnh hưởng này, toàn bộ quần đảo Izu của Tokyo và khu vực Kanto, bao gồm thủ đô Tokyo và 6 tỉnh lân cận, đang phải chịu tác động trực tiếp của bão với gió giật và mưa dữ dội. Từ lúc 12h40 ngày hôm nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua "Cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5" - cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản, đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu và nhận định có khả năng rất cao các vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra tại đây.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh, người dân cần thực hiện các biện pháp để tăng cơ hội tự đảm bảo an toàn tính mạng bản thân, như di chuyển khỏi các vách núi, cửa sông suối, bãi biển càng xa càng tốt và di chuyển ngay lập tức đến các vị trí cao. Ngay cả ở những nơi tưởng như không có nguy cơ, cũng được khuyến cáo cần đề phòng, không được chủ quan.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, do diễn biến phức tạp của thiên tai, không thể loại trừ khả năng nhiều cảnh báo nguy hiểm sẽ tiếp tục được ban bố trên phạm vi rộng, đồng thời liên tục phát đi các cảnh báo nguy hiểm thông qua truyền thông đại chúng và các thiết bị liên lạc di động thông minh để người dân nắm vững tình hình và có các biện pháp phòng tránh cần thiết.