Bạo lực sắc tộc tiếp diễn, Syria đưa quân trở lại Sweida

Thông báo đưa lực lượng an ninh trở lại Sweida được một người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria công bố sáng nay, chỉ ít giờ sau khi Phủ Tổng thống Syria cáo buộc các tay súng người Druze ở Sweida vi phạm lệnh ngừng bắn do Chính phủ Syria công bố tối 16/7.

Phủ Tổng thống Syria khẳng định các tay súng Druze tiếp tục thực hiện các hành động bạo lực nghiêm trọng nhằm vào dân thường, trong đó có "các tội ác hoàn toàn vi phạm nghĩa vụ hòa giải, trực tiếp đe dọa hòa bình và thúc đẩy hỗn loạn và sụp đổ an ninh", sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và toàn bộ các lực lượng an ninh Syria đã rút khỏi Sweida.

Lực lượng an ninh Syria được triển khai tại khu vực lân cận phía Tây tỉnh Sweida, miền Nam Syria, ngày 14/7. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại việc Syria đưa lực lượng an ninh trở lại Sweida, có thể tạo cớ cho Israel tiếp tục tấn công vào thủ đô Damascus cũng như can thiệp quân sự sâu hơn vào Syria. Trước đó, viện cớ bảo vệ người Druze ở Sweida, đầu tuần này, Israel đã mở nhiều cuộc không kích dữ dội vào các lực lượng an ninh Syria tại Sweida và trung tâm thủ đô Damascus. Lo ngại càng có cơ sở sau khi Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar sáng nay ra lệnh chuẩn bị một lượng hàng cứu trợ nhân đạo để chuyển tới Sweida, dù không nói rõ cách thức vận chuyển.

Liên quan đến tình hình thực địa tại Sweida, một số nguồn tin cho biết các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn được ghi nhận diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau ở Sweida giữa người Druze và bộ lạc Bedouin hồi sáng nay. Thực tế này khiến nỗ lực thu gom các thi thể vẫn đang nằm rải rác tại nhiều khu vực bên trong thành phố Sweida từ nhiều ngày qua gặp khó khăn và có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.