Bão Pabuk tấn công, hàng ngàn du khách bị kẹt ở các đảo Thái Lan

Người dân thu dọn bãi biển ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, để chuẩn bị đối phó với bão Pabuk (Ảnh: AP). Hàng ngàn người dân địa phương ở 11 tỉnh ven biển phải đi sơ tán sau khi có cảnh báo cỡn bão Pabuk chuẩn bị tấn công với sóng to, gió lớn (Ảnh: EPA). Hàng loạt ô tô hối hả di chuyển trên con đường có hàng cột điện bị gió bão quật đổ ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Ảnh: Reuters). Khách du lịch quốc tế xếp hàng dài tại sân bay đảo Koh Samui để chờ nghe hướng dẫn (Ảnh: Viral Press). Du khách lục tục đem hành lý trở lại sân bay Surat Thani sau khi tour du lịch bằng thuyền bị hủy hoãn do bão (Ảnh: AFP). Nước lũ dâng lên ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan (Ảnh: AP). Trẻ em đến nơi sơ tán ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Ảnh: Reuters). Một người phụ nữ bế con chó chạy về nhà Ngư dân đưa thuyền đi tránh bão (Ảnh: AP). Một cây to đã bị gió bão quận ngã ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Ảnh: Reuters). Cảnh báo bão Pabuk tấn công các hòn đảo phía Nam Thái Lan (Ảnh: AFP). Du khách lúng túng không biết đi đâu khi các chuyến bay ở đảo Koh Samui đã bị hủy hoãn do bão Pabuk tấn công./. 7cce174da5fd3079776cd8e0f619a4c0/5c31f7ed/2019_01_04/93h1F4t16s0/_Tourists_stranded_at_airport_on_Thai_island_as_storm_Pabuk_looms__Daily_Mail.mp4

Người dân thu dọn bãi biển ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, để chuẩn bị đối phó với bão Pabuk (Ảnh: AP). Hàng ngàn người dân địa phương ở 11 tỉnh ven biển phải đi sơ tán sau khi có cảnh báo cỡn bão Pabuk chuẩn bị tấn công với sóng to, gió lớn (Ảnh: EPA). Hàng loạt ô tô hối hả di chuyển trên con đường có hàng cột điện bị gió bão quật đổ ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Ảnh: Reuters). Khách du lịch quốc tế xếp hàng dài tại sân bay đảo Koh Samui để chờ nghe hướng dẫn (Ảnh: Viral Press). Du khách lục tục đem hành lý trở lại sân bay Surat Thani sau khi tour du lịch bằng thuyền bị hủy hoãn do bão (Ảnh: AFP). Nước lũ dâng lên ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan (Ảnh: AP). Trẻ em đến nơi sơ tán ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Ảnh: Reuters). Một người phụ nữ bế con chó chạy về nhà Ngư dân đưa thuyền đi tránh bão (Ảnh: AP). Một cây to đã bị gió bão quận ngã ở tỉnh Nakhon Si Thammarat (Ảnh: Reuters). Cảnh báo bão Pabuk tấn công các hòn đảo phía Nam Thái Lan (Ảnh: AFP). Du khách lúng túng không biết đi đâu khi các chuyến bay ở đảo Koh Samui đã bị hủy hoãn do bão Pabuk tấn công./.