Binh lính nổi loạn tấn công sân bay và dinh tổng thống tại thủ đô của Niger

Đến cuối buổi sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Niger cho biết lực lượng vũ trang đang dần giành lại quyền kiểm soát các địa điểm bị tấn công. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh cho biết quân nổi loạn vẫn hiện diện tại sân bay và tình hình tổng thể vẫn chưa rõ ràng.

Tướng Abdourahamane Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, tại hội nghị đầu tiên của Liên minh các quốc gia Sahel (AES) tại Niamey, Niger, tháng 7/2024 (Ảnh: Reuters)

Sau khi nối lại chương trình phát sóng, đài truyền hình quốc gia Niger đã phát đi thông báo cho biết các binh lính nổi dậy từ một căn cứ ở Niamey đã nổ súng vào các “địa điểm nhạy cảm” trong thành phố. Thông báo cũng cho biết lực lượng an ninh đã phản ứng nhanh chóng và “kiểm soát được vụ việc gây rối này”.

Trước đó trong năm nay, các nhóm liên kết với al-Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều đã thực hiện các cuộc tấn công vào sân bay dân sự và căn cứ không quân quân sự, làm dấy lên nghi ngờ ban đầu rằng các tay súng phiến quân có thể đứng sau vụ tấn công vào thủ đô.

Vụ tấn công này là mối đe dọa mới nhất đối với quyền lực của ông Abdourahamane Tiani, người đứng đầu chính quyền Niger kể từ sau cuộc đảo chính năm 2023. Ông Tiani từng cam kết cải thiện an ninh tại quốc gia vùng Sahel, nhưng các cuộc tấn công của phiến quân thánh chiến vẫn tiếp diễn.

Niger, một quốc gia Tây Phi giàu khoáng sản với trữ lượng lớn về urani, dầu mỏ và vàng, đã nằm dưới sự cai trị chính quyền quân sự kể từ cuộc đảo chính tháng 7/2023 lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Giống như các nước láng giềng là Burkina Faso và Mali, Niger vẫn chưa thể xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan có liên hệ với al-Qaeda và IS, bất chấp những cam kết của chính quyền quân sự về việc cải thiện an ninh.

Chi nhánh của al-Qaeda tại Tây Phi đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công vào sân bay ở Niamey hồi tháng 6, chỉ 5 tháng sau khi IS tại khu vực Sahel (IS-Sahel) nhắm mục tiêu vào cùng địa điểm này. Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền của ông Tiani đã quay lưng với các đối tác phương Tây, thắt chặt quan hệ với Nga và cắt đứt liên kết với khối khu vực ECOWAS, đồng thời cùng với Mali và Burkina Faso thành lập khối ly khai AES. Tình trạng bất ổn diễn ra trong bối cảnh chính quyền đang siết chặt kiểm soát ngành công nghiệp urani, sau khi tịch thu tài sản của công ty Orano (Pháp).