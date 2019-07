Bồ Đào Nha đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran

Thông báo này do Bộ trưởng Bồ Đào Nha Santos Silva đưa ra tại phiên họp Ủy ban Quốc hội, nhưng không đề cập lí do an ninh cụ thể. Truyền thông địa phương dẫn lời của ông Santos Silva khi khẳng định, Bồ Đào Nha sẽ không xem nhẹ việc cho phép ai vào quốc gia này.

Bộ trưởng Bồ Đào Nha cũng khẳng định, bước đi này không ảnh hưởng đến chất lượng của mối quan hệ với Iran, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp dừng tạm thời và hi vọng sẽ sớm được nối lại.

Hiện chưa có phản ứng của Đại sứ quán Iran tại Lisbon.

Bồ Đào Nha có mối quan hệ ngoại giao lâu dài với Iran, mặc dù mối quan hệ và thương mại song phương vẫn còn khá khiêm tốn so với các quốc gia châu Âu khác./.