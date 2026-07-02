Tóm tắt

VOV.VN - Bồ Đào Nha đang trong trạng thái báo động cao độ khi chuẩn bị bước vào một trong những đợt sóng nhiệt dữ dội nhất lịch sử. Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên “báo động đỏ”, mức tối đa, đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác, trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến chạm mốc kỷ lục 44°C vào hôm nay (2/7).